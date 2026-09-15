Мобилизация в Украине обернулась судебным спором: мужчина, поступивший в аспирантуру за рубежом, обратился в ТЦК за отсрочкой, но получил отказ из-за справки, которую иностранный университет просто не мог выдать. Рассказываем, что решил суд и как теперь украинцам-соискателям образования подтверждать обучение за рубежом.

Отсрочка от мобилизации через ЦНАП — тема, которую украинцы обсуждают постоянно. История с аспирантурой за рубежом показала: даже человек с реальным статусом соискателя образования может попасть в бюрократическую ловушку. ТЦК потребовал у мужчины справку, которую иностранный университет физически не мог оформить, и на этом основании отказал в отсрочке.

Ситуацию разобрала «Судово-юридична газета». Речь о типичной истории: украинец заключил договор и поступил в аспирантуру иностранного вуза, после чего обратился в военкомат, чтобы оформить отсрочку от призыва. Право на отсрочку для соискателей образования предусматривает Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Почему ТЦК отказал: суть спора

Главную проблему создала обычная справка. Украинский ТЦК требует от студента или аспиранта официальный документ, который подтверждает, что человек действительно учится. Форма такой справки для иностранных вузов в законодательстве не унифицирована, поэтому зарубежный университет просто не имел возможности её выдать. В итоге комиссия отказала мужчине в отсрочке именно из-за отсутствия этого документа.

Что решил суд

Мужчина не согласился с решением ТЦК и обжаловал его. В таких спорах суды исходят из того, что наличие права на отсрочку не должно зависеть от одного шаблонного бланка, если человек фактически учится. Если решение военкомата противоречит собранным доказательствам — документу о зачислении, студенческому билету, договору с вузом — суд имеет основания отменить отказ.

Что делать, если ТЦК отказал в отсрочке

Право на отсрочку для мужчин, получающих образование, сохраняется, но его нужно доказать. Юристы советуют собрать пакет документов, подтверждающих статус студента: справку о зачислении, договор с учебным заведением, выписку из учебной системы, в некоторых случаях — апостиль. Если вуз не выдаёт «украинскую справку», это не повод для автоматического отказа, а основание отсрочить решение.

При повторном отказе решение комиссии можно обжаловать в административном суде. Именно такой путь прошёл украинец из этого дела — и именно эту практику стоит учитывать всем, кто учится за пределами Украины и хочет сохранить отсрочку.

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