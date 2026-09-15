Правительство предусмотрело ежемесячную компенсацию за аренду жилья для ветеранов и уволенных защитников по всей Украине.

Компенсация на жилье для военных в Винницкой области — лишь часть государственной поддержки: ветераны и уволенные защитники по всей Украине могут получать до 6656 гривен в месяц за аренду жилья, а размер выплаты зависит от города проживания. Такую поддержку предусматривает постановление Кабинета министров №252, сообщает Finteco.

Деньги перечисляют ежемесячно на банковский счет, однако рассчитывать на них могут не все.

Кто имеет право на выплату

Право на компенсацию за аренду жилья имеют ветераны со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Отдельно ее могут оформить уволенные военнослужащие, полицейские и спасатели, которые еще не получили соответствующий статус.

Еще одна категория — освобожденные из плена ветераны. Им компенсацию назначают, если у них нет собственного жилья, их дом разрушен или поврежден либо расположен на временно оккупированной территории.

Сколько платят в зависимости от города

Максимальный размер помощи — 6656 гривен в месяц, но такую сумму получают только в четырех крупнейших городах:

6656 гривен — в Киеве, Днепре, Львове и Одессе;

4992 гривны — в областных центрах;

3328 гривен — в других населенных пунктах.

Если арендная плата выше назначенной суммы, разницу придется покрывать собственными средствами.

Как оформить компенсацию

Заявление подают по месту арендованного жилья. Обратиться можно в структурное подразделение местной власти по вопросам ветеранской политики или через Центр предоставления административных услуг — услуга №02606.

Выплату перечисляют ежемесячно на IBAN заявителя. Сначала ее назначают на шесть месяцев, а если собственного жилья у человека нет, срок можно продлить еще на полгода.

О приобретении жилья, смене места жительства или других обстоятельствах, влияющих на выплату, следует сообщить соответствующий орган — иначе компенсацию могут пересчитать или отменить.

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