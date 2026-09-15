Компенсация на жилье для военных в Винницкой области — лишь часть государственной поддержки: ветераны и уволенные защитники по всей Украине могут получать до 6656 гривен в месяц за аренду жилья, а размер выплаты зависит от города проживания. Такую поддержку предусматривает постановление Кабинета министров №252, сообщает Finteco.

Деньги перечисляют ежемесячно на банковский счет, однако рассчитывать на них могут не все.

Компенсация за аренду жилья для переселенцев в Днепропетровской области

Кто имеет право на выплату

Право на компенсацию за аренду жилья имеют ветераны со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Отдельно ее могут оформить уволенные военнослужащие, полицейские и спасатели, которые еще не получили соответствующий статус.

Еще одна категория — освобожденные из плена ветераны. Им компенсацию назначают, если у них нет собственного жилья, их дом разрушен или поврежден либо расположен на временно оккупированной территории.

Сколько платят в зависимости от города

Максимальный размер помощи — 6656 гривен в месяц, но такую сумму получают только в четырех крупнейших городах:

  • 6656 гривен — в Киеве, Днепре, Львове и Одессе;
  • 4992 гривны — в областных центрах;
  • 3328 гривен — в других населенных пунктах.

Если арендная плата выше назначенной суммы, разницу придется покрывать собственными средствами.

Как оформить компенсацию

Заявление подают по месту арендованного жилья. Обратиться можно в структурное подразделение местной власти по вопросам ветеранской политики или через Центр предоставления административных услуг — услуга №02606.

Выплату перечисляют ежемесячно на IBAN заявителя. Сначала ее назначают на шесть месяцев, а если собственного жилья у человека нет, срок можно продлить еще на полгода.

О приобретении жилья, смене места жительства или других обстоятельствах, влияющих на выплату, следует сообщить соответствующий орган — иначе компенсацию могут пересчитать или отменить.

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