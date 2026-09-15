В Тернополе работают телефонные линии, куда жители могут сообщить о поврежденных жилых и других помещениях после дроновых атак. Фиксация убытков — первый шаг к получению компенсации.

Помощь жителям Тернопольской области после обстрелов снова стала актуальной: в Тернополе запустили телефонные линии для фиксации повреждений имущества, нанесенного дроновыми атаками.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Тернопольского городского совета. Если в результате вражеской атаки пострадали жилые или другие помещения, жителям нужно оперативно сообщить об этом, чтобы комиссия зафиксировала убытки и в дальнейшем рассмотрела вопрос компенсации.

По каким номерам звонить

В Тернополе работают отдельные линии для фиксации повреждений. Сообщить о поврежденном имуществе можно по номерам 0800 303 522 и 158.

По этим телефонам принимают заявки о повреждении жилых и нежилых помещений, вызванных ударами беспилотников. Информацию передают соответствующим службам для обследования и составления актов.

Почему важно зафиксировать повреждения сразу

Официальная фиксация повреждений — обязательное условие для дальнейшего оформления компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Без акта обследования комиссия не сможет установить объем убытков.

Чем быстрее человек сообщит о повреждении, тем быстрее на место выедет комиссия, которая зафиксирует последствия удара. Помимо телефонных линий, жителей призывают по возможности фотографировать повреждения до прибытия специалистов.

Что нужно сообщить

Во время звонка стоит назвать адрес поврежденного объекта, описать характер разрушений и указать, пострадали ли люди. Это поможет службам скоординировать выезд и определить очередность обследования.

Номера телефонов работают для всех жителей области, чье жилье или имущество пострадало в результате дроновых атак.

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