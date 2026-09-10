У Тернополі учасники бойових дій уже використали 25 000 годин безкоштовного паркування через застосунок «е-Тернопіль». Послугою з моменту запуску скористалися понад 2 000 захисників.

Міські служби Тернополя продовжують розширювати пільги для жителів: учасники бойових дій уже використали 25 000 годин безкоштовного паркування через застосунок «е-Тернопіль». Послугою з моменту запуску скористалися понад 2 000 користувачів.

Про це повідомила Тернопільська міська рада. Безкоштовний сервіс для захисників запрацював п'ять місяців тому і вже став одним із найпопулярніших серед військових у місті.

Учасник бойових дій отримує 100 безкоштовних годин паркування щомісяця. Це фіксований пакет: невикористаний залишок наприкінці календарного місяця анулюється, а натомість автоматично нараховуються нові 100 пільгових годин.

Пільга діє лише у визначених зонах паркування міста. Щоб скористатися нею, достатньо один раз пройти авторизацію в застосунку «е-Тернопіль» і активувати відповідну опцію — далі паркування оплачується за рахунок пільгових годин.

Хто має право на безкоштовне паркування

Послуга доступна виключно учасникам бойових дій. Пільга застосовується для транспортних засобів, якими користується сам захисник, і не передається іншим особам.

Як підтвердити статус УБД та активувати пільгу

Щоб отримати 100 безкоштовних годин, потрібно підтвердити статус учасника бойових дій у застосунку «е-Тернопіль». Після одноразової авторизації система щомісяця нараховуватиме новий пакет годин автоматично.

У міській раді нагадують: щоб пільга почала діяти, важливо активувати паркування саме через застосунок перед тим, як залишити авто на майданчику. Загалом у Тернополі захисники вже сумарно отримали 25 000 годин безкоштовного паркування.

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