Військовослужбовець, чий рапорт про переведення ігнорують або безпідставно відхиляють, має право захистити себе — від скарги вищому командуванню до звернення в суд. Адвокат Максим Колошкін розповів, куди скаржитися та які докази зібрати.

Рапорт військових у службових питаннях іноді просто «зависає» без відповіді. Якщо командир ігнорує документ про переведення або відхиляє його без пояснень, військовослужбовець має повне право на скаргу. Про це розповів адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

Головне правило — не вірити усним обіцянкам. Кожну нову скаргу треба підкріплювати вже зібраними раніше доказами, щоб показати всю хронологію порушень. Якщо ж відмову прийняти документ супроводжують насильство чи погрози — це вже кримінальне правопорушення, і звертатися треба не до вищого керівництва, а одразу до прокуратури або органу досудового розслідування.

Алгоритм дій залежно від ситуації

Якщо рапорт узагалі відмовляються приймати або реєструвати — скаргу пишуть безпосередньому командиру чи до вищого органу військового управління. Якщо документ прийняли, але всі строки минули без відповіді — звертаються до вищого командування, Міністерства оборони або до Військового омбудсмана. Якщо відмовили без конкретних причин або ви з ними не згодні — рішення оскаржують через вище командування, Міноборони, омбудсмана або адміністративний суд.

Скарга вищому командуванню

Це перший крок, якщо безпосередній начальник затягує процес. Наприклад, коли командир батальйону ігнорує рапорт, скаргу пишуть на командира бригади. У новому зверненні не варто просто дублювати прохання про переведення — слід чітко пояснити, що документ уже подавали, але відповіді немає або вона незаконна. Вказують дати попередніх рапортів, кому їх передавали і в чому саме полягає порушення.

Допомога від Міністерства оборони

Коли скарги на рівні частини не дають результату, неможливо знайти відповідального командира або існує тиск, варто звертатися до Міністерства оборони України. Документи надсилають поштою за адресою відомства: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6, електронною поштою на zvernmou@post.mil.gov.ua або через форму на сайті міністерства. Працює цілодобова гаряча лінія 1512, однак для надійної фіксації доказів краще використовувати письмовий формат.

Як оформити звернення до Міноборони

У листі обов'язково вказують свої ПІБ та контакти, суть проблеми, коротку хронологію подій і додають копії всіх попередніх звернень. Копії рапортів, скриншоти з «Армія+», поштові квитанції, описи вкладень і копії заяв про перевірку статусу документа додають до кожної скарги.

Захист Військового омбудсмана

Ця інституція займається порушеннями прав військових, зокрема у питаннях переміщення та проходження служби. Скарги приймають електронною поштою skarha@milomb.gov.ua або через сайт Офісу. Звернення розглядаються протягом 10 робочих днів, а якщо життю чи здоров'ю бійця щось загрожує — можливе прискорене розглядання всього за три дні. Варто розуміти: Офіс не може видати наказ про переведення замість командира, але має право ініціювати перевірку або передати справу до компетентних органів.

Судове оскарження

Якщо жоден із способів не спрацював, залишається подати позов до окружного адміністративного суду. Зробити це треба протягом одного місяця з дня, коли ви дізналися про порушення своїх прав. Суд, як і омбудсман, не переводить військовослужбовця і не гарантує, що рапорт обов'язково схвалять, — судді лише перевіряють, чи дотримувалося командування законної процедури та строків.

Що додати до позову

В ісковій заяві вказують дані суду, відповідача і чітку вимогу. До пакета документів долучають усі копії рапортів, чеки, скриншоти, а також квитанцію про сплату судового збору або документи, що звільняють від нього.

Загалом військовослужбовці мають повне право боротися з будь-якими протиправними діями командирів — від скорочення виплат до сумнівних висновків медкомісії. У кожному разі ключове — фіксувати кожен крок документально.