З 15 вересня 2026 року Vodafone закриває чинні тарифні плани для IoT-пристроїв для нових підключень. Абонентів, які вже користуються цими пакетами, зміни не зачеплять.

Тарифи мобільних операторів в Україні знову в центрі уваги — цього разу про зміни попередив Vodafone. Із 15 вересня 2026 року компанія закриває чинні тарифні плани для IoT-пристроїв для нових підключень. Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт оператора.

Абонентів, які вже користуються нинішньою лінійкою IoT-тарифів, нововведення не зачеплять — вони й надалі обслуговуватимуться на стандартних умовах. Натомість нові користувачі після 15 вересня не зможуть підключитися або перейти на старі пакети послуг.

Скільки коштують тарифи Vodafone для IoT-пристроїв

На вибір клієнтів — шість тарифних планів лінійки Vodafone IoT вартістю від 24 до 500 гривень. Станом на середу, 9 вересня, ціни тримаються на такому рівні:

IoT Start — 24 грн;

IoT L — 35 грн;

IoT Pro — 50 грн;

IoT Max — 100 грн;

IoT Streaming — 250 грн;

IoT Unlim — 500 грн.

Нові корпоративні абоненти — зокрема ФОПи та юридичні особи — отримують знижку 50% протягом перших 12 місяців користування.

Що зміниться після 15 вересня

Vodafone попередив про закриття діючих пакетів для IoT-рішень. Оператор запропонує оновлену лінійку, яка врахує різні сценарії використання пристроїв. «Будуть рішення як для обладнання з невеликими обсягами передачі даних, так і для пристроїв, що потребують значних обсягів інтернету. Нові тарифи також включатимуть пакети для роботи в Україні та міжнародному роумінгу», — уточнили представники Vodafone.

Поки невідомо, чи зміниться вартість послуг із 15 вересня і яке наповнення матимуть нові пропозиції оператора.

Чим IoT-тарифи відрізняються від звичайних

Не всі українці розуміють, що таке IoT-тарифи. Їх використовують для спеціальних SIM-карт в електронних пристроях та обладнанні, а не в смартфонах — щоб забезпечити автоматичний обмін даними між різними системами.

Ідеться, зокрема, про GPS-трекери, «розумні» лічильники води, газу та електроенергії, POS-термінали, датчики температури, охоронні й протипожежні сигналізації. Такі тарифні плани коштують значно дешевше за традиційні, оскільки включають мінімальні обсяги послуг, яких достатньо для виконання конкретного завдання.

Що робити абонентам

Клієнтам, які вже користуються IoT-тарифами Vodafone, жодних додаткових дій вживати не потрібно — їхнє обслуговування продовжиться на попередніх умовах. Тим, хто планує підключити IoT-пристрій, варто дочекатися оновленої лінійки, яку оператор представить після 15 вересня, та обрати пакет під конкретний сценарій використання.

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