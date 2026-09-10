С 15 сентября 2026 года Vodafone закрывает действующие тарифные планы для IoT-устройств для новых подключений. Абонентов, которые уже пользуются этими пакетами, изменения не затронут.

Тарифы мобильных операторов в Украине снова в центре внимания — на этот раз об изменениях предупредил Vodafone. С 15 сентября 2026 года компания закрывает действующие тарифные планы для IoT-устройств для новых подключений. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт оператора.

Абонентов, которые уже пользуются нынешней линейкой IoT-тарифов, нововведения не затронут — они и дальше будут обслуживаться на стандартных условиях. Зато новые пользователи после 15 сентября не смогут подключиться или перейти на старые пакеты услуг.

Сколько стоят тарифы Vodafone для IoT-устройств

На выбор клиентов — шесть тарифных планов линейки Vodafone IoT стоимостью от 24 до 500 гривен. По состоянию на среду, 9 сентября, цены держатся на таком уровне:

IoT Start — 24 грн;

IoT L — 35 грн;

IoT Pro — 50 грн;

IoT Max — 100 грн;

IoT Streaming — 250 грн;

IoT Unlim — 500 грн.

Новые корпоративные абоненты — в частности ФЛП и юридические лица — получают скидку 50% в течение первых 12 месяцев пользования.

Что изменится после 15 сентября

Vodafone предупредил о закрытии действующих пакетов для IoT-решений. Оператор предложит обновленную линейку, которая учтет разные сценарии использования устройств. «Будут решения как для оборудования с небольшими объемами передачи данных, так и для устройств, требующих значительных объемов интернета. Новые тарифы также будут включать пакеты для работы в Украине и международном роуминге», — уточнили представители Vodafone.

Пока неизвестно, изменится ли стоимость услуг с 15 сентября и какое наполнение будут включать новые предложения оператора.

Чем IoT-тарифы отличаются от обычных

Не все украинцы понимают, что такое IoT-тарифы. Их используют для специальных SIM-карт в электронных устройствах и оборудовании, а не в смартфонах — чтобы обеспечить автоматический обмен данными между разными системами.

Речь идет, в частности, о GPS-трекерах, «умных» счетчиках воды, газа и электроэнергии, POS-терминалах, датчиках температуры, охранных и противопожарных сигнализациях. Такие тарифные планы стоят значительно дешевле традиционных, поскольку включают минимальные объемы услуг, которых достаточно для выполнения конкретной задачи.

Что делать абонентам

Клиентам, которые уже пользуются IoT-тарифами Vodafone, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно — их обслуживание продолжится на прежних условиях. Тем, кто планирует подключить IoT-устройство, стоит дождаться обновленной линейки, которую оператор представит после 15 сентября, и выбрать пакет под конкретный сценарий использования.

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