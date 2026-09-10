Рецепты домашних соусов помогают по-новому взглянуть на привычные блюда. Быстрый рецепт соуса песто особенно удобен: никакой термической обработки не нужно, все ингредиенты просто измельчают и смешивают.

Что такое соус песто

Песто — это густой ярко-зеленый итальянский соус, который классически подают к пасте и блюдам из макаронных изделий. Его основу составляют листья базилика, кедровые орехи, чеснок, оливковое масло, соль и сыр пармезан. Благодаря густой текстуре он хорошо обволакивает макароны и насыщает их вкусом.

Главное правило — без металла

Вкус базилика от контакта с металлом ухудшается, поэтому песто не стоит готовить в металлической посуде. Ингредиенты лучше всего растирать в ступке или взбивать в блендере с неметаллической чашей. Листья базилика, орехи и чеснок растирают до состояния пасты, постепенно добавляют оливковое масло, а в конце — тертый пармезан и соль по вкусу.

Чем полезен соус для организма

В традиционном рецепте много витаминов и минералов.Песто содержит витамины РР, В12, Е, С, В9, А, а также фосфор, кальций, калий, магний, цинк, натрий, медь и марганец. Соус повышает иммунитет, улучшает пищеварение, помогает выводить токсины, снижает уровень «плохого» холестерина и нормализует артериальное давление.

Кому стоит быть осторожным

Песто достаточно калорийный и питательный, поэтому его не советуют употреблять при ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях и во время диеты. Базилик может раздражать слизистые оболочки, а оливковое масло обладает выраженным желчегонным эффектом. Перед употреблением стоит убедиться, что нет индивидуальной непереносимости компонентов соуса.

Как использовать песто

Проще всего намазать соус на хлеб или подать к свежим овощам, обмакивая их в приправу. Для макарон песто удачно заменяет привычный кетчуп и кардинально меняет вкус блюда. Перед запеканием трески или лосося филе можно смазать песто — рыба станет нежной, ароматной и пикантной.

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