Рецепт домашнего сыра не требует специального оборудования — достаточно молока, сметаны или йогурта. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова показала три простых способа приготовления сыра своими руками.

Рецепт домашнего сыра из 4 ингредиентов показывает, что вкусный продукт вполне реально сделать на собственной кухне, без специальных приспособлений и магазинных добавок. Для основы подойдут обычное молоко, сметана или густой йогурт, которые найдутся почти в каждом холодильнике. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова у себя в Ютубе детально показала, как приготовить сразу три вида сыра — крем-сыр, плавленый сыр и рикотту.

Каждый вариант дает свой результат: крем-сыр получается нежным и отлично намазывается на хлеб, плавленый — тягучий и аппетитный, а рикотта — легкая и мягкая. Из инструментов понадобятся только марля, сито и блендер.

Сливочный крем-сыр

Ингредиенты на разные порции: 900 граммов йогурта 10% (в готовом виде — около 430 граммов), 1 литр домашнего йогурта или молока 3,2% (получится 175 граммов) и 1 литр сметаны 15% (даст 550 граммов).

Замороженный йогурт или сметану нужно выложить из холодильника, откинуть на сито и оставить на ночь. Йогурт отдельно взбивают блендером или миксером, перекладывают на сито с марлей и оставляют еще на час. Готовую массу выкладывают на тарелку.

Сыр «Рикотта»

Для рикотты нужен минимум продуктов: 1 литр молока 3,2% (в готовом виде 200 граммов) и 2–3 столовые ложки лимонного сока.

Молоко в кастрюле доводят до кипения (примерно 60 градусов), снимают с огня и оставляют на несколько минут. Добавляют две ложки лимонного сока, перемешивают, а затем откидывают массу на сито с марлей и оставляют на час, чтобы стекла сыворотка.

Плавленый сыр

Состав довольно простой: 300 граммов домашнего творога 9%, 1 чайная ложка соды, половина чайной ложки соли и 20 граммов сливочного масла 82%.

В кастрюлю выкладывают творог, добавляют соду, соль и масло, перемешивают и доводят до кипения. После этого снимают с огня, взбивают до однородной консистенции и оставляют остыть. Готовый плавленый сыр выкладывают на тарелку.

Сколько ждать и как хранить

Крем-сыру нужна ночь для отстаивания, а рикотта и плавленый сыр доходят примерно за час. Хранить домашний сыр рекомендуют в холодильнике, в закрытой таре, в течение нескольких дней.





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