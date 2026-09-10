Как понять, что батарею телефона нужно срочно менять: специалисты назвали главные признаки износа аккумулятора, которые невозможно не заметить, и объяснили, почему с заменой нельзя медлить.

Замена батареи смартфона — актуальный вопрос для каждого владельца гаджета. Аккумулятор телефона не вечен: даже самый качественный аккумулятор изнашивается за 2-3 года активной работы, и именно тогда появляются первые тревожные сигналы.

Как сообщает Bibliotech, игнорирование этих признаков может оставить без связи в самый ответственный момент или даже повредить само устройство. Поэтому разобраться, как понять, что батарею телефона нужно срочно менять, стоит заранее.

Главные признаки износа батареи

Быстрая разрядка. Если телефон садится заметно быстрее, чем раньше, — это первый сигнал: емкость аккумулятора упала, и он уже не обеспечивает устройство энергией на привычное время.

Перегрев корпуса. Частый нагрев смартфона без серьезной нагрузки указывает на неэффективную работу изношенной батареи. Это не только снижает производительность, но и создает риск повреждения внутренних компонентов.

Вздутие аккумулятора. Если задняя крышка начала отходить или экран деформировался — батарея вздулась. Это критическое состояние: внутри накапливаются газы, поэтому прокалывать такой аккумулятор категорически запрещено, ведь контакт с воздухом может вызвать возгорание или взрыв.

Медленная работа. «Зависания» и нестабильная работа смартфона тоже бывают следствием нестабильной подачи энергии от изношенной батареи.

Что делать, если батарея изношена

Эксперты советуют немедленно выключить устройство, не заряжать его и обратиться в официальный сервисный центр: в современных моделях аккумулятор встроенный, и его замена требует специальных инструментов. Старую батарею стоит сдать в пункт приема, чтобы не вредить окружающей среде.

Продлить жизнь аккумулятора помогают простые правила: держать заряд в пределах 20-80%, не оставлять телефон на солнце или в жарком авто и пользоваться только оригинальными зарядными устройствами.

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