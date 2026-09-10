Сырая аджика без варки — быстрый способ заготовить на зиму острую закуску из свежих помидоров и перца. Секрет жгучего вкуса — в одном корне, который делает заготовку особенно яркой.

Рецепты закусок на зиму сейчас особенно актуальны — сырая аджика готовится без варки, поэтому овощи сохраняют максимум витаминов, свежий вкус и яркий аромат. В отличие от классической вареной заготовки, этот вариант не требует ни плиты, ни длительного уваривания — достаточно мясорубки и нескольких свободных минут. Закуска получается острой, сочной и отлично подходит к мясу, борщу или просто к хлебу.

Главный ингредиент, который и делает эту аджику особенной, — корень хрена. Именно он дает ту самую «ядреную» остроту и характерный запах, из-за которых блюдо даже называют по-особенному.

Этот рецепт сообщает фудблогер Надежда Пташка — в своем видео в Instagram она показала, как готовит сырую аджику «Моя хреновинка». Для приготовления понадобятся: помидоры — 1,5 кг, очищенный сладкий перец — 500 г, чеснок — 100 г, острый перец — 25 г, корень хрена — 60–70 г, сахар — 150 г, соль — 45 г (полторы столовые ложки) и уксус 9% — 100 мл.

Готовить просто: помидоры, сладкий и острый перец, чеснок и хрен пропускают через мясорубку. Толстый корень хрена советуют заранее нарезать кусочками, чтобы он лучше перемалывался и не забивал ножи. Затем к овощной массе добавляют сахар, соль и уксус и тщательно перемешивают до однородности.

Как хранить аджику

Готовую аджику раскладывают в чистые стерилизованные банки и плотно закрывают. Хранить заготовку нужно в холодильнике или погребе — без термической обработки она остается пригодной только в прохладе. Блогер предупредила, что во время хранения аджика может немного «играть», поэтому под капроновой крышкой возможно подтекание.

Остроту легко отрегулировать под себя: если любите мягкий вкус, уменьшите количество острого перца или хрена, а ценителям «огня» их можно, наоборот, добавить. Такая заготовка пригодится и зимой, когда захочется чего-то свежего и острого.

Ранее Politeka сообщала, простой рецепт домашней пасты: как приготовить нежное тесто только из двух ингредиентов.

Также Politeka сообщала, рецепт классического греческого салата: секрет вкуса в правильной заправке.