Депутаты Переяславского городского совета на внеочередной сессии 9 сентября повысили зарплату педагогам дошкольного и внешкольного образования на 20% — в среднем оклады вырастут на 4000 гривен. Дополнительно профинансировали преподавание предмета «Защита Украины» в местном колледже.

Жилье для переселенцев в Киевской области — одно из решений, которые местная власть приняла в последние дни. 9 сентября депутаты Переяславского городского совета проголосовали за повышение заработной платы работникам детских садов и внешкольных учреждений сразу на 20%.

Как сообщает Proslav, речь идет о поддержке педагогов дошкольного и внешкольного звена, а также о финансировании преподавания предмета «Защита Украины» в местном профессиональном колледже.

Сколько добавили педагогам и с какого числа

Государство направило в городской бюджет Переяслава образовательную субвенцию в размере более 50,4 млн грн. Однако эти средства по закону выделяются исключительно на общеобразовательные учреждения — школы. В то же время детские сады и внешкольные учреждения полностью содержатся за счет местного бюджета.

Чтобы поддержать педагогов этих звеньев, городской совет решил поднять им зарплату на 20%. По словам городского головы Вячеслава Саулка, в среднем оклады этих специалистов вырастут на 4000 гривен. Новые условия оплаты труда будут действовать уже с 1 сентября 2026 года.

«Мы прекрасно понимаем, в какое непростое время сейчас работают педагоги, а особенно — работники дошкольного образования, которые ежедневно заботятся о совсем маленьких детях», — прокомментировал решение депутатов городской голова.

Заместитель городского головы Оксана Степаненко объяснила механизм финансирования: образовательная субвенция составляет 50 млн 457 тыс. грн, но касается только школ и не охватывает дошкольные и внешкольные учреждения. Постановление Кабмина позволяет повышать должностные оклады, опираясь на возможности местного бюджета. На повышение зарплат для дошкольного и внешкольного образования до конца года нужно ориентировочно от 6 до 8 млн грн.

Деньги на «Защиту Украины»

Отдельным решением депутаты выделили субвенцию областному бюджету на оплату труда преподавателей предмета «Защита Украины» в «Переяславском профессиональном колледже». Транш на период с сентября по декабрь составляет 163 380 грн, а общая сумма финансирования этого направления на весь 2026 год — 448 665 грн.

Обновленный предмет «Защита Украины» преподают ученикам 10–11 классов с 2024 года. Программа направлена на воспитание сознательных граждан, формирование устойчивости в реалиях войны и помогает подросткам освоить навыки действий в экстремальных ситуациях.

Кто получит повышение

Надбавка на 20% касается педагогических работников учреждений дошкольного и внешкольного образования, а также других местных учреждений. Точные начисления еще продолжаются, ведь суммы индивидуальные и зависят от категории работника. Зарплату пересчитают задним числом — с 1 сентября, поэтому первые повышенные выплаты педагоги увидят уже в ближайших начислениях.

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