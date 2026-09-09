В Киеве 11 сентября состоится выездной прием и выдача продуктовых наборов для переселенцев из Великоновоселковской громады Донецкой области. Рассказываем, как присоединиться и какие документы взять с собой.

Помощь для ВПЛ в Киеве расширяется — 11 сентября в столице пройдет выездной прием граждан и выдача продуктовых наборов для переселенцев из Великоновоселковской громады Донецкой области. О мероприятии сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации, передает «Вільне Радіо».

Управляющая делами исполкома Великоновоселковского поселкового совета Мария Кулаженко 11 сентября будет принимать жителей громады в Киеве. Выездной прием продлится с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Киев, Харьковское шоссе, 4-А, в помещении КНП «Киевский городской центр комплексной помощи ВПЛ».

Присоединиться к встрече и получить ответы на свои вопросы можно только по предварительной записи по номеру +38 095 892 18 37 (с 8:00 до 17:00).

По этому же адресу 11 сентября с 13:00 до 15:00 будут выдавать продуктовые наборы для жителей громады. Для получения пакета нужно иметь с собой оригиналы документов на каждого члена семьи: паспорта, идентификационные коды, справки ВПЛ и документы, подтверждающие регистрацию на территории громады.

Кто не сможет получить продуктовый набор

В поселковой военной администрации подчеркнули: гуманитарную помощь в виде продуктового набора не могут получить жители громады, которые уже подали документы на получение материальной помощи на покрытие стоимости продуктового набора. То есть придется выбирать что-то одно — или деньги, или продукты.

Как подготовиться к выдаче

Организаторы советуют заранее проверить наличие всех оригиналов документов, а тем, кому нужна личная консультация должностного лица, — позвонить и записаться на прием. Выдача продуктовых наборов отдельной регистрации не требует: достаточно прийти по указанному адресу в назначенное время с полным пакетом документов.

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