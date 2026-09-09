Рецепт домашней аджики — это сочетание спелых помидоров, моркови, яблок и острого перца. Готовится просто, а съедается быстрее, чем вы успеваете разложить по банкам.

Рецепт салата из капусты с вкусной заправкой мы уже публиковали, а теперь на очереди заготовка поострее. Рецепт домашней аджики сочетает спелые помидоры, морковь, яблоки и жгучий перец, поэтому такая закуска исчезает со стола первой.

Главный секрет — в балансе сладкого и острого. Яблоки и сахар смягчают жгучесть, а чеснок с красным перцем дают ту самую огненную нотку, за которую аджику любят.

Таким проверенным рецептом делятся на YouTube-канале фудблогерки Ирины Онишкевич. Способ простой и не требует редких продуктов.

Ингредиенты

помидоры — 2,5 кг

морковь — 0,5 кг

болгарский перец — 0,5 кг

яблоки — 0,5 кг

красный острый перец — 2–3 шт.

чеснок — 200 г

масло — 200 г

сахар — 100 г

соль — 30 г

уксус 9% — 100 мл

Как готовить

Сначала помидоры пропустите через соковыжималку — нужна только мякоть. То же сделайте с яблоками. Полученную массу влейте в кастрюлю и тщательно перемешайте.

Болгарский перец очистите и вместе с чесноком пропустите через мясорубку. Морковь натрите, добавьте в кастрюлю и поставьте на огонь. Периодически помешивая, варите полтора часа.

Затем добавьте масло, сахар и соль — варите еще 40 минут. В конце влейте уксус и с момента закипания держите на огне ровно 10 минут. Готовую аджику разлейте по стерилизованным банкам.

Сколько хранится аджика

Благодаря уксусу и длительной варке заготовка спокойно стоит всю зиму в прохладном темном месте. Открытую банку держите в холодильнике.





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