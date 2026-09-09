Украинцы платят ту же сумму за привычный товар, но получают меньше продукта. Производители уменьшают вес или объем упаковки, а цену оставляют без изменений — такая «шринкфляция» незаметно увеличивает расходы даже на ежедневные покупки.

Цены на продукты в Украине растут не только на ценниках: производители все чаще уменьшают вес или объем упаковки, а цену оставляют без изменений. Покупателю это обходится незаметно — пачка формально не подорожала, но за те же деньги он получает меньше товара.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Что такое шринкфляция

Шринкфляция — это ситуация, когда производитель уменьшает вес или объем товара, но оставляет цену упаковки на прежнем уровне или снижает ее меньше, чем количество продукции. Покупатель не замечает явного подорожания на ценнике, хотя фактическая стоимость товара за килограмм или литр растет.

Например, пачка товара раньше весила 200 граммов и стоила 80 гривен — то есть 100 граммов обходились в 40 гривен. Если вес сократился до 180 граммов, а цена осталась 80 гривен, стоимость 100 граммов уже составит 44,44 гривни. Формально упаковка не подорожала, но за ту же сумму покупатель получает на 10% меньше продукта.

Какие товары могут «худеть»

Шринкфляция наиболее заметна в товарах, которые люди покупают регулярно и привыкли видеть в конкретной фасовке: молочная продукция, бакалея, сладости, снеки, напитки и часть непродовольственных товаров.

В августе 2026 года RetailersUA привел примеры изменения фасовки сливочного масла и питьевого йогурта. Упаковка масла уменьшилась с 200 до 180 граммов по цене 120 гривен, а объем йогурта изменился с 290 до 260 граммов по цене около 45 гривен. В случае с йогуртом изменились и другие характеристики продукта, поэтому не весь рост его стоимости можно объяснить только шринкфляцией.

Почему производители уменьшают упаковки

Одна из главных причин — необходимость сдерживать рост розничной цены. Когда себестоимость товара увеличивается из-за затрат на сырье, энергию, оплату труда, логистику или упаковку, у производителя есть несколько вариантов: поднять цену, уменьшить фасовку или совместить эти решения.

Повышение цены на ценнике легко заметить, а вот переход, например, с 400 на 350 граммов может остаться незамеченным, особенно если дизайн упаковки почти не изменился.

Законно ли продавать меньшую упаковку за те же деньги

Сам факт уменьшения веса или объема товара не означает нарушение закона. В Госпродпотребслужбе отмечают: если количество продукта правильно указано на маркировке, меньшая фасовка по сравнению с привычной для покупателя не является автоматическим нарушением. Информация о количестве пищевого продукта должна быть точной, достоверной и понятной.

Другая ситуация — когда фактический вес не соответствует указанному на упаковке. Для фасованных товаров техническим регламентом предусмотрены допустимые отрицательные отклонения: для продукции номинальной массой от 500 до 1 000 граммов допускается отклонение до 15 граммов, а для товаров от 1 000 до 10 000 граммов — до 1,5%. Если фактическое количество товара отличается больше, чем разрешено, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган.

Как не переплачивать из-за шринкфляции

Чтобы меньшая упаковка не стала незаметной переплатой, стоит соблюдать несколько простых правил.

Сравнивайте цену за килограмм или литр — именно этот показатель показывает, какой вариант действительно дешевле.

Проверяйте вес упаковки: пачка, которую годами покупали как 500 граммов, может иметь другую фасовку.

Смотрите на цифры на этикетке: цена может остаться прежней, а масса или объем — измениться.

Сравнивайте одинаковые товары разных производителей.

Не путайте меньшую упаковку с нарушением: если на этикетке честно указано 350 граммов вместо привычных 400, это само по себе не означает нарушение закона.

Проверяйте фактический вес, если есть основания сомневаться, — сохраните чек и упаковку, они могут понадобиться для обращения в контролирующий орган.

Один из примеров: 200 граммов за 80 гривен — это 40 гривен за 100 граммов, 180 граммов за 80 гривен — уже 44,44 гривни, а 150 граммов за 80 гривен — 53,33 гривни за 100 граммов. Для больших упаковок удобнее сравнивать стоимость килограмма или литра: товар за 90 гривен за 900 граммов и товар за 100 гривен за килограмм после пересчета стоят одинаково — по 100 гривен за килограмм.

Для семейного бюджета разница в несколько граммов может показаться незначительной, но если регулярно покупать десятки товаров в уменьшенной фасовке, совокупная переплата за месяц становится ощутимой. Поэтому самый надежный ориентир в магазине — не размер упаковки и не привычная цена, а стоимость одинакового количества продукта.

Ранее Politeka сообщала, цены на продукты в Украине: супермаркеты сообщили, какие товары можно купить значительно дешевле.

Также Politeka сообщала, мировые цены на продукты взлетели до максимума за 4 года: индекс ФАО достиг 133,3 пункта.