Українці платять ту саму суму за звичний товар, але отримують менше продукту. Виробники зменшують вагу чи об'єм упаковки, а ціну лишають без змін — така «шринкфляція» непомітно збільшує витрати навіть на щоденні покупки.

Ціни на продукти в Україні зростають не лише на цінниках: виробники дедалі частіше зменшують вагу чи об'єм упаковки, а ціну лишають без змін. Покупцеві це обходиться непомітно — пачка формально не подорожчала, але за ті самі гроші він отримує менше товару.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Що таке шринкфляція

Шринкфляція — це ситуація, коли виробник зменшує вагу або об'єм товару, але лишає ціну упаковки на попередньому рівні або знижує її менше, ніж кількість продукції. Покупець не помічає явного подорожчання на ціннику, хоча фактична вартість товару за кілограм чи літр зростає.

Наприклад, пачка товару раніше важила 200 грамів і коштувала 80 гривень — тобто 100 грамів обходилися в 40 гривень. Якщо вага зменшилася до 180 грамів, а ціна лишилася 80 гривень, вартість 100 грамів уже становить 44,44 гривні. Формально упаковка не подорожчала, але за ту саму суму покупець отримує на 10% менше продукту.

Які товари можуть «схуднути»

Шринкфляція найпомітніша в товарах, які люди купують регулярно і звикли бачити в конкретній фасовці: молочна продукція, бакалія, солодощі, снеки, напої та частина непродовольчих товарів.

У серпні 2026 року RetailersUA навів приклади зміни фасовки вершкового масла та питного йогурту. Упаковка масла зменшилася зі 200 до 180 грамів за ціни 120 гривень, а об'єм йогурту змінився з 290 до 260 грамів за ціни близько 45 гривень. У випадку з йогуртом змінилися й інші характеристики продукту, тож не все зростання його вартості можна пояснити лише шринкфляцією.

Чому виробники зменшують упаковки

Одна з головних причин — потреба стримати зростання роздрібної ціни. Коли собівартість товару збільшується через витрати на сировину, енергію, оплату праці, логістику чи пакування, виробник має кілька варіантів: підняти ціну, зменшити фасовку або поєднати ці рішення.

Підвищення ціни на ціннику легко помітити, а от перехід, наприклад, із 400 на 350 грамів може лишитися непоміченим, особливо якщо дизайн упаковки майже не змінився.

Чи законно продавати меншу упаковку за ті самі гроші

Сам факт зменшення ваги чи об'єму товару не означає порушення закону. У Держпродспоживслужбі наголошують: якщо кількість продукту правильно вказана на маркуванні, менша фасовка порівняно зі звичною для покупця не є автоматичним порушенням. Інформація про кількість харчового продукту має бути точною, достовірною та зрозумілою.

Інша ситуація — коли фактична вага не відповідає зазначеній на упаковці. Для фасованих товарів технічний регламент передбачає допустимі від'ємні відхилення: для продукції номінальною масою від 500 до 1 000 грамів допускається відхилення до 15 грамів, а для товарів від 1 000 до 10 000 грамів — до 1,5%. Якщо фактична кількість товару відрізняється більше, ніж дозволено, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби або її територіального органу.

Як не переплачувати через шринкфляцію

Щоб менша упаковка не стала непомітною переплатою, варто дотримуватися кількох простих правил.

Порівнюйте ціну за кілограм або літр — саме цей показник показує, який варіант справді дешевший.

Перевіряйте вагу упаковки: пачка, яку роками купували як 500 грамів, може мати іншу фасовку.

Дивіться на цифри на етикетці: ціна може лишитися колишньою, а маса чи об'єм — змінитися.

Порівнюйте однакові товари різних виробників.

Не плутайте меншу упаковку з порушенням: якщо на етикетці чесно вказано 350 грамів замість звичних 400, це саме по собі не означає порушення закону.

Перевіряйте фактичну вагу, якщо є підстави сумніватися, — збережіть чек і упаковку, вони можуть знадобитися для звернення до контролюючого органу.

Один із прикладів: 200 грамів за 80 гривень — це 40 гривень за 100 грамів, 180 грамів за 80 гривень — уже 44,44 гривні, а 150 грамів за 80 гривень — 53,33 гривні за 100 грамів. Для великих упаковок зручніше порівнювати вартість кілограма чи літра: товар за 90 гривень за 900 грамів і товар за 100 гривень за кілограм після перерахунку коштують однаково — по 100 гривень за кілограм.

Для сімейного бюджету різниця в кілька грамів може здатися незначною, але якщо регулярно купувати десятки товарів у зменшеній фасовці, сукупна переплата за місяць стає відчутною. Тому найнадійніший орієнтир у магазині — не розмір упаковки й не звична ціна, а вартість однакової кількості продукту.

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