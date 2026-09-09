Рецепт голубців у духовці — простий спосіб приготувати традиційну українську страву ніжною та соковитою, не проводячи багато часу біля плити. Секрет — у молодій капусті та сметанно-томатному соусі.

Рецепт голубців у духовці — спосіб отримати ніжну та соковиту страву без довгого стояння біля плити. Кулінарна блогерка Діана Овіннікова поділилася простим варіантом традиційної української страви, яку запікають у духовці з молодою капустою та ароматним сметанно-томатним соусом.

Цей рецепт голубців зручний тим, що не потребує постійного нагляду: форма із заготовками просто стоїть у духовці, поки ви займаєтеся своїми справами.

Інгредієнти для голубців

Для страви знадобляться: 650 г фаршу, 300 г молодої капусти, 100 г сирого рису, одна морква, одне яйце, сіль і перець за смаком, а також трохи олії для змащування форми.

Окремо готують соус: 150 г сметани, 100 г майонезу (за бажанням), 3 столові ложки томатної пасти, 400 мл води, 3 зубчики часнику, а також сіль, цукор і перець за смаком.

Як приготувати голубці

Спершу рис відварюють до напівготовності та промивають холодною водою. Молоду капусту дрібно шаткують, а моркву натирають на великій тертці.

Моркву обсмажують 2–3 хвилини, додають капусту, солять і перчать, накривають кришкою та тушкують 10–15 хвилин, поки капуста не стане м'якою. Готову овочеву суміш залишають охолонути.

До фаршу додають рис, тушковані овочі та яйце, солять, перчать і добре перемішують. Із маси формують голубці та викладають їх у форму, змащену олією.

Для соусу змішують сметану, за бажанням майонез, томатну пасту, подрібнений часник і воду, додають сіль, перець і трохи цукру.

Голубці заливають готовим соусом і запікають у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хвилин. Під час запікання страву один раз поливають соусом, щоб вона залишалася соковитою.

Перед подачею голубці посипають свіжою зеленню та за бажанням додають ложечку сметани.

Практичні поради

Молода капуста робить страву ніжнішою, а попереднє тушкування овочів — соковитішою. Якщо немає молодої капусти, можна взяти звичайну білокачанну, але тоді її краще дрібніше нашаткувати й тушкувати на кілька хвилин довше.

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