Суп-пюре з гарбуза виходить особливо насиченим, якщо гарбуз попередньо запекти — так з'являється глибокий карамелізований смак, якого не отримати при звичайному варінні.

Гарбузовий крем-суп ми вже публікували — а суп-пюре з гарбуза за цим рецептом виходить ще більш насиченим завдяки одному простому кроку. Це тепла, оксамитова й дуже затишна страва для прохолодних днів: солодкуватий смак запеченого гарбуза поєднується з теплими спеціями, а бекон і кокосове молоко роблять суп ситним і кремовим.

Інгредієнти для супу-пюре з гарбуза

2 невеликі солодкі гарбузи приблизно по 900 г кожен (або 1 більший приблизно на 1,8 кг);

оливкова олія — для дека;

170 г бекону, нарізаного;

1 велика жовта цибулина, нарізана;

3 зубчики часнику, подрібнені;

1,5 ч. л. дрібної морської солі;

0,5 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

0,5 ч. л. меленої кориці;

0,5 ч. л. меленого мускатного горіха;

0,25 ч. л. меленого духмяного перцю;

4 склянки (близько 1 л) овочевого або курячого бульйону;

0,5 склянки (120 мл) жирного несолодкого кокосового молока або вершків 30–33%;

2–3 ст. л. справжнього кленового сиропу;

1/3 склянки (приблизно 50 г) гарбузового насіння, підсмаженого на сухій сковороді до золотистого кольору.

Як приготувати суп-пюре з гарбуза: покроково

Розігрійте духовку до 220 °C і застеліть деко пергаментом. Гарбуз помийте, обсушіть і зріжте хвостик. Поставте його на пласку сторону й обережно розріжте на чверті. Ложкою виберіть насіння та м'якоть із волокнами.

Викладіть шматочки гарбуза на деко зрізом донизу й запікайте 35–40 хвилин, поки м'якоть не буде легко проколюватися виделкою. Після цього зніміть шкірку та відкладіть гарбузову м'якоть.

Великий казанок або каструлю з товстим дном поставте на середній вогонь. Додайте нарізаний бекон і обсмажуйте 5–6 хвилин, помішуючи, поки він не стане хрустким. Вийміть бекон і залиште в каструлі 3 ст. л. витопленого жиру.

Додайте цибулю й обсмажуйте до м'якості приблизно 6–7 хвилин. Всипте часник, сіль, перець, корицю, мускатний горіх і духмяний перець, готуйте ще 30–60 секунд до появи аромату.

Додайте гарбузову м'якоть і бульйон, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, частково накрийте кришкою та варіть 15 хвилин.

Збийте суп занурювальним блендером до однорідної кремової текстури або перебийте частинами у потужному блендері, заповнюючи чашу наполовину.

Влийте кокосове молоко або вершки й знову доведіть до кипіння. Додайте кленовий сироп до смаку, за потреби — ще солі та перцю.

Розлийте суп по тарілках і посипте хрустким беконом та гарбузовим насінням.

Подавайте суп-пюре з гарбуза теплим, прикрасивши гарбузовим насінням, грінками або свіжомеленим перцем. Залишки супу можна зберігати в закритому контейнері в холодильнику 3–5 днів або заморозити до 3 місяців; якщо після розігріву суп стане занадто густим, розбавте його водою до бажаної консистенції.

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