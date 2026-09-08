Як зрозуміти, що телефон заражений вірусом, і вчасно зупинити шкідливу програму, пояснили фахівці Держспецзв'язку.

Повільна робота телефону — лише один із тривожних сигналів, на які радять звертати увагу фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вони пояснили, як зрозуміти, що телефон заражений вірусом, та що робити в такому разі.

Як показує практика, виявити вірус на комп'ютері чи смартфоні подеколи непросто. Водночас існує ціла низка ознак, які прямо вказують на зараження пристрою. Рекомендації з кібергігієни на своєму сайті опублікувала Профспілка працівників освіти і науки України.

Ознаки, що телефон заражений вірусом

Перший тривожний сигнал — повільна робота пристрою. Якщо смартфон почав виконувати команди із затримкою або завантаження програм стало довшим, це може бути ознакою зараження.

Другий — швидке розряджання батареї. Телефон розряджається значно швидше, ніж зазвичай? Це також може бути пов'язано з вірусом, який працює у фоновому режимі.

Насторожити мають і такі зміни:

програми відкриваються та закриваються самостійно;

з'являються нові акаунти або активні сеанси від імені невідомих користувачів;

на пристрої з'явилися невідомі програми;

зникнення або раптова поява нових файлів;

регулярні помилки або повідомлення про них;

неможливість отримати доступ до деяких файлів чи папок;

запуск невідомих процесів у системі;

антивірус або консоль адміністратора перестають працювати.

Що робити, якщо телефон заражений вірусом

Якщо ви помітили будь-яку з наведених ознак, не зволікайте. Фахівці рекомендують одразу просканувати пристрій антивірусною програмою та вжити необхідних заходів для усунення проблеми — видалити підозрілі застосунки, оновити операційну систему і змінити паролі до важливих акаунтів.

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