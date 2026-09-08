Чому телефон повільно заряджається — питання, з яким стикається більшість користувачів вже через кілька місяців після покупки.

Проблеми із заряджанням смартфона знайомі більшості користувачів: спершу гаджет заряджається швидко і довго тримає заряд, але згодом процес помітно розтягується.

П'ять причин, чому телефон заряджається повільно

Несправна зарядка. Кабель і блок живлення — головні компоненти процесу заряджання. Якщо хоча б один із них пошкоджено, телефон починає заряджатися повільніше, а батарея швидше втрачає заряд. Постійне скручування і намотування дроту зрештою призводить до розриву. Такий кабель не варто лагодити скотчем чи підручними засобами — краще одразу придбати новий.

Забруднений USB-порт. Саме через нього батарея отримує електроенергію. Якщо роз'єм пошкоджено або він забився пилом, заряджання ускладнюється. Тоді треба почистити порт зубочисткою чи іншим м'яким тонким предметом і в жодному разі не використовувати металеві інструменти — ними легко пошкодити контакти, і тоді допоможе лише ремонт.

Фонові програми. Навіть після виходу з застосунків частина з них продовжує працювати у фоновому режимі, щоб підтримувати роботу пристрою. Через це акумулятор витрачається просто під час заряджання. Рішення просте — вручну закрити всі активні програми перед підключенням до розетки.

Користування телефоном під час заряджання. Якщо в цей момент грати в ігри чи дивитися відео, пристрій споживає більше енергії й заряджається довше. Найпростіший вихід — на час підзарядки залишити телефон у спокої.

Невідповідні аксесуари. На швидкість впливає й використання зарядних пристроїв, не призначених для цієї моделі. Якщо «рідний» адаптер вийшов з ладу, варто підібрати правильний сумісний відповідник.

Що робити, якщо телефон повільно заряджається

Спершу перевірте кабель і блок живлення, потім почистіть USB-порт, закрийте фонові застосунки та не користуйтеся пристроєм під час заряджання. Якщо не допомогло — замініть аксесуари на сумісні з вашою моделлю. Коли ж телефон повільно заряджається і швидко розряджається навіть у спокійному стані, зверніться до сервісного центру: можливо, батарея зношена і її час замінити.

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