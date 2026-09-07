Подорожчання пального в Україні набирає обертів: 5 вересня окремі види бензину й дизеля на АЗС здорожчали одразу на кілька гривень за літр. У середньому бензин А-95 коштує близько 83,18 грн за літр, а дизель — 93,82 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору — 5 вересня бензин і дизель на низці АЗС здорожчали на кілька гривень за літр. Найпомітніше ціни переписала мережа KLO, тоді як у більшості великих мереж вартість пального за добу не змінилася.

У середньому бензин А-95 у зазначених мережах коштує близько 83,18 грн за літр, дизель — 93,82 грн за літр. Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на моніторинг цін на українських АЗС.

Як змінилися ціни 5 вересня

У мережі KLO бензин А-95 та А-95+ здорожчав на 3 грн за літр. Ціна А-100 зросла на 3,50 грн, А-92 — на 2,30 грн. Дизельне пальне та ДП+ додали по 2,50 грн, автогаз — 1 грн за літр.

Єдине зниження за добу зафіксували в мережі Socar: там ДП+ подешевшало на 9 копійок за літр.

Найдорожчим пальне лишається в мережах WOG, OKKO та SOCAR: А-95 тут коштує 85,90 грн/л, дизель ДП — від 95,90 до 96,90 грн/л. Найдешевший бензин пропонують «Укрнафта» (А-95 — 79,90 грн/л) та «БРСМ-Нафта» (А-95 — 79,99 грн/л). UPG тримає А-95 на рівні 81,90 грн/л, а KLO — 82,80 грн/л.

Подорожчання пального триває не перший день. Раніше експерти прогнозували, що бензин і дизель протягом приблизно двох тижнів можуть здорожчати орієнтовно на 5 грн за літр.

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