Морква по-корейськи в домашніх умовах — це простий спосіб отримати улюблену закуску без походу на ринок. Хрусткі, кисло-солодкі й пікантні смужки ідеально доповнюють і повсякденний обід, і святковий стіл. Весь секрет смаку — у правильному маринаді та добре розігрітій олії.

Для приготування моркви по-корейськи знадобиться лише один кілограм моркви і набір простих спецій, які є майже на кожній кухні. Точні пропорції такі: 3 столові ложки цукру, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка меленого коріандру, 2 столові ложки оцту, половина чайної ложки чорного меленого перцю, дрібка червоного меленого перцю, 5 зубчиків часнику та 100–150 мілілітрів рослинної олії.

Моркву слід натерти на спеціальній тертці для корейських салатів — вона дає довгі тонкі смужки, які рівномірно вбирають маринад і залишаються хрусткими. Потім у глибокій ємності натерту моркву змішують із цукром, сіллю, коріандром, чорним і червоним перцем.

Часник дрібно подрібнюють пресом або дрібною терткою і додають до моркви: він не лише дає гостроту, а й посилює аромат решти інгредієнтів. Далі найважливіший етап — рослинну олію добре розігрівають, а потім гарячою заливають моркву. Саме гаряча олія «розкриває» спеції та дозволяє їм віддати максимум аромату.

На завершення до страви додають оцет — він збалансовує солодкість і гостроту, надаючи потрібної кислинки. Суміш ретельно перемішують, накривають ємність і ставлять у холодильник на кілька годин. Найкраще залишити закуску на ніч, щоб вона повністю просочилася маринадом і стала ще смачнішою.

Скільки часу потрібно на приготування

Активна робота займає близько 20 хвилин, а решту часу морква просто настоюється в холодильнику. Подавати її можна як самостійну закуску або додавати до салатів, хот-догів і шаурми.

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