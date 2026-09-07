Морковь по-корейски в домашних условиях — это простой способ получить любимую закуску без похода на рынок. Хрустящие, кисло-сладкие и пикантные полоски идеально дополняют и повседневный обед, и праздничный стол. Весь секрет вкуса — в правильном маринаде и хорошо разогретом масле.

Для приготовления моркови по-корейски понадобится всего один килограмм моркови и набор простых специй, которые есть почти на каждой кухне. Точные пропорции такие: 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка молотого кориандра, 2 столовые ложки уксуса, половина чайной ложки черного молотого перца, щепотка красного молотого перца, 5 зубчиков чеснока и 100–150 миллилитров растительного масла.

Морковь следует натереть на специальной терке для корейских салатов — она дает длинные тонкие полоски, которые равномерно впитывают маринад и остаются хрустящими. Затем в глубокой емкости натертую морковь смешивают с сахаром, солью, кориандром, черным и красным перцем.

Чеснок мелко измельчают прессом или мелкой теркой и добавляют к моркови: он не только дает остроту, но и усиливает аромат остальных ингредиентов. Дальше самый важный этап — растительное масло хорошо разогревают, а затем горячим заливают морковь. Именно горячее масло «раскрывает» специи и позволяет им отдать максимум аромата.

В завершение к блюду добавляют уксус — он балансирует сладость и остроту, придавая нужную кислинку. Смесь тщательно перемешивают, накрывают емкость и ставят в холодильник на несколько часов. Лучше всего оставить закуску на ночь, чтобы она полностью пропиталась маринадом и стала еще вкуснее.

Сколько времени нужно на приготовление

Активная работа занимает около 20 минут, а остальное время морковь просто настаивается в холодильнике. Подавать ее можно как самостоятельную закуску или добавлять в салаты, хот-доги и шаурму.

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