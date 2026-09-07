Домашняя колбаса может обойтись вдвое дешевле магазинной, если приготовить её дома по бюджетному рецепту фудблогера Марии Макарчук.

Домашняя колбаса из свинины и сала без консервантов — один из самых популярных бюджетных рецептов в преддверии праздников. Но есть вариант ещё дешевле: фудблогер Мария Макарчук показала на своём YouTube-канале, как приготовить сочную колбасу из курицы.

По словам автора, рецепт очень простой, бюджетный и подходит тем, кто не употребляет свинину. «Очень просто, бюджетно и невероятно вкусно — сочная домашняя колбаска, которая точно вас удивит», — отметила она.

Ингредиенты для куриной колбасы

Для приготовления нужны только доступные продукты, большинство из которых обычно уже есть на кухне:

куриные бёдра (с костью и кожей) — 3 кг;

соль — 3 неполные чайные ложки;

перец и смесь специй для колбасы — 30 г;

чеснок — 1 головка;

холодная вода — 150 мл;

оболочки для колбасы.

В целом колбаса обошлась автору всего в 220 гривен — это стоимость самих куриных бёдер, тогда как остальные продукты стоят копейки.

Как приготовить домашнюю колбасу

Сначала от куриных бёдер отделяют мясо от кости и снимают кожу. Филе нарезают крупными кусками, а кожу измельчают в блендере. Если вы не употребляете кожу, её можно смело заменить на сало.

Затем к мясу добавляют соль, специи, измельчённый чеснок и холодную воду. Массу тщательно вымешивают до однородной, слегка «липкой» текстуры — именно она держит колбасу после запекания. Потом фаршем наполняют оболочку для колбасы.

Запекают колбасу около часа при температуре 190°C. Через 30 минут её переворачивают и допекают до румяной корочки.

Распространённые ошибки при приготовлении

Чтобы колбаса вышла сочной, важно соблюдать баланс: примерно 70–80% мяса и 20–30% жира. Если жира слишком мало, колбаса выйдет сухой.

Экономить соль тоже не стоит — она нужна не только для вкуса, но и для связывания белков. А при наполнении оболочки важно не начинять её слишком плотно, иначе оболочка лопнет; если же начинить слабо — образуются пустоты воздуха.





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