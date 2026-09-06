В Ивано-Франковской области прорабатывают механизм первоочередного прохождения компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) для военнослужащих, у которых есть неотложная медицинская потребность.

Медицинская помощь для военных в Ивано-Франковской области может стать доступнее — в регионе планируют проработать механизм первоочередного прохождения компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) для военнослужащих с неотложной медицинской потребностью.

О подготовке такого механизма сообщает издание "Версии.if.ua". Речь идет о том, чтобы военные, которым обследование нужно срочно, могли проходить томографию вне общей очереди.

Почему это важно

КТ и МРТ относятся к самым востребованным диагностическим обследованиям. В государственных учреждениях очередь на них нередко растягивается на недели, а для военнослужащего, которому диагноз нужно установить или уточнить быстро, такое ожидание может обернуться потерей времени.

Именно поэтому в Ивано-Франковской области решили определить порядок, по которому военные с неотложной потребностью будут проходить эти обследования в первую очередь. Приоритетный доступ должен сократить путь от направления врача до самого исследования.

Кого касается инициатива

По данным издания, первоочередной доступ планируют предусмотреть для военнослужащих с неотложной медицинской потребностью — то есть тех, кому томография нужна не для профилактики, а для срочного уточнения диагноза или определения тактики лечения.

Что известно о механизме

Пока инициатива находится на стадии проработки. Конкретный порядок — в каких учреждениях будет действовать приоритет, какие документы понадобятся и как подтвердить неотложную потребность — еще предстоит согласовать. Детали обещают обнародовать после того, как механизм будет окончательно определен.

Военнослужащим, которым нужны КТ или МРТ, сейчас стоит обращаться за направлением к врачу, который ведет их лечение, и уточнять актуальную информацию в медицинском учреждении по месту лечения.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Ивано-Франковской области: какие услуги будут предоставлять в новом пространстве.