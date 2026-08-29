В Івано-Франківську завершили будівництво ветеранського простору — об'єкт уже фактично готовий до відкриття. В ОВА розповіли, яку допомогу зможуть отримати ветерани, військовослужбовці та їхні родини.

В Івано-Франківську завершили будівництво ветеранського простору — об'єкт фактично готовий до відкриття. Поки соціальна сфера Івано-Франківська готується до нового навчального року, ветерани та військовослужбовці незабаром отримають власний простір із широким спектром послуг.

Готовий об'єкт оглянули голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита. На території завершили благоустрій, облаштували тренажерний майданчик та повноцінне укриття. Під час огляду обговорили подальші кроки для якнайшвидшого відкриття.

«Сьогодні це вже фактично готовий об'єкт», — зазначила Світлана Онищук. Загальна вартість будівництва становить 124,6 млн гривень: 63,7 млн спрямували з державного бюджету, ще 60,9 млн — з обласного.

Які послуги отримають відвідувачі

Після відкриття у просторі надаватимуть психологічну, соціальну, правову та інформаційно-консультаційну допомогу. Окремий напрям — підтримка у професійній адаптації та працевлаштуванні.

З відвідувачами працюватимуть фахівці із супроводу ветеранів, психологи, психотерапевти, юристи та спеціалісти у сфері ветеранської політики й соціального захисту. Проєкт реалізують за ініціативи Президента України у межах створення мережі державних ветеранських просторів по всій країні.

Як повідомляє WestNews, простір в Івано-Франківську стане одним із ключових об'єктів цієї мережі на Прикарпатті.

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