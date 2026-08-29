Мобілізація після 50 років в Україні залишається реальністю: сам по собі вік не звільняє чоловіка від призову, а рішення про місце служби ухвалюють індивідуально.

Правила мобілізації в Україні для чоловіків після 50 років не передбачають автоматичного звільнення від призову: сам по собі вік не є підставою для відстрочки чи визнання непридатним.

В Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація, тож чоловіки від 25 до 60 років залишаються військовозобов'язаними. Мобілізація після 50 років відбувається на загальних підставах: територіальні центри комплектування мають право вручати повістки та проводити мобілізаційні заходи щодо громадян 50+.

Поширена теза про те, що всіх чоловіків після 50 років нібито направляють виключно до тилу, не відповідає дійсності: такого правила в законі немає. Рішення про місце служби ухвалюють індивідуально, враховуючи висновок ВЛК, військово-облікову спеціальність, попередній досвід і фізичний стан.

Водночас на практиці чоловіків віком 50+, а особливо 55+, справді нерідко залучають до підрозділів забезпечення, логістики, штабної роботи, транспорту, зв'язку та технічного супроводу — туди, де важливі досвід і управлінські навички.

Що вирішує ВЛК

Ключовим документом є висновок військово-лікарської комісії. Для старших чоловіків це особливо важливо, адже з віком частіше виявляють хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми, порушення опорно-рухового апарату та наслідки операцій.

Якщо висновок ВЛК не враховує реальний стан здоров'я, його можна оскаржити у вищій військово-лікарській комісії або в суді. Для цього слід завчасно збирати медичні висновки, результати обстежень та історію лікування.

Підстави для відстрочки

Окремого переліку пільг для чоловіків після 50 років закон не містить. Підстави для відстрочки лишаються такими самими, як для інших: троє і більше дітей до 18 років, догляд за особою з інвалідністю, постійний догляд за родичами, чинне бронювання — відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Граничний вік перебування на військовій службі становить 60 років. Закон дозволяє продовжити службу добровільно, уклавши контракт строком на один рік.

Що робити у спірній ситуації

У разі сумнівів щодо рішення ТЦК чи висновку ВЛК важливо не обмежуватися усними поясненнями: фіксувати документи, подавати письмові заяви та за потреби звертатися по правову допомогу. Як пояснюють юристи, кожна ситуація індивідуальна, тож універсальних рішень закон не передбачає.

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