Причиною стала нестача вільних кабінетів у межах реформи шкільної мережі. Останній урок обіцяють завершувати не пізніше 19:10, шкільні автобуси підлаштують під новий графік, а учням другої зміни гарантують гаряче харчування.

Грошова допомога у Львівській області лишається темою, що непокоїть родини регіону, проте напередодні 1 вересня батьків схвилювала інша зміна: учнів 6–7 класів Новояворівської школи №2 переводять на другу зміну, і останній урок завершуватиметься не пізніше 19:10.

Як повідомляє «Львівська мануфактура новин», причиною такого рішення став брак вільних приміщень. Згідно із законом «Про повну загальну середню освіту», до 1 вересня 2027 року громади мають завершити формування нової мережі шкіл: початкові школи (1–4 класи), гімназії (5–9 класи) та академічні чи професійні ліцеї (10–12 класи). У Новояворівській громаді реформа увійшла у вирішальну фазу, однак для перерозподілу класів забракло кабінетів.

Першими тривогу забили батьки 6–7 класів школи №2, опублікувавши емоційне звернення у соцмережах. Людей обурив брак прозорого діалогу та загроза комфорту дітей: «Наших дітей переводять на другу зміну, щоб звільнити місце для учнів іншого закладу… Поки батьки не знали про це, в окремих класах уже з'явилися речі учнів іншої школи». Родини також непокояться через вечірню дорогу додому, особливо в холодну пору та за можливих відключень світла.

У школі й відділі освіти запевняють, що ситуація контрольована. Директорка Новояворівської школи №2 Ганна Вань заявила: «Школа повністю готова до роботи, та наразі конфлікт вичерпаний». Начальник відділу освіти Новояворівської міської ради Михайло Дорош окремо зупинився на харчуванні учнів другої зміни.

За його словами, цього року організовують одноразове гаряче харчування із залученням державної субвенції та коштів місцевого бюджету. Повністю безоплатним харчуванням забезпечено учнів 1–6 класів, дітей захисників України (учасників бойових дій, загиблих і безвісти зниклих), дітей з-поміж ВПО, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами та з малозабезпечених родин. «Діти, які навчаються у другу зміну, також обов'язково отримують гаряче харчування», — наголосив Михайло Дорош.

Міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх пояснив, що трансформація шкіл — це загальнодержавна реформа, до якої громада готувалася не один рік. У місті остаточно визначено таку модель: школа №1 стане академічним ліцеєм для 10–12 класів з усієї громади, а школи №2 та №3 працюватимуть як гімназії для 1–9 класів.

Інші варіанти, за словами Мацелюха, відкинули з практичних міркувань. Школа №3 перевантажена: там понад 300 дітей (майже 10 класів) уже навчаються у другу зміну, тож переведення додаткових класів лише перенесло б проблему з одного закладу в інший. Школу №1 готують під ліцей, тому тимчасово переводити туди 7–8 класи недоцільно. Чергування змін по семестрах теж відхилили, адже дітям довелося б двічі на рік ламати режим дня, сон і харчування.

«Друга зміна — це не наше бажання і не найкращий варіант. Це вимушене тимчасове рішення, виходячи з реальної кількості приміщень», — підсумував міський голова. У міськраді розробили план мінімізації незручностей: навчання організують так, щоб останній урок завершувався не пізніше 19:10, під цей час підлаштують графіки шкільних автобусів, а кількість дітей у будівлі суворо прив'язана до фактичної місткості укриттів.

Що важливо знати батькам учнів другої зміни

Останній урок завершується не пізніше 19:10.

Шкільні автобуси курсують за графіком, підлаштованим під новий час закінчення занять.

Гаряче харчування для другої зміни — обов'язкове, кожен заклад підлаштовує розклад під приймання їжі.

Безоплатне харчування отримують учні 1–6 класів, діти захисників України, ВПО, сиріт, діти з інвалідністю, з ООП та з малозабезпечених родин.

Ситуація у Новояворівську демонструє виклик, з яким зараз стикається більшість громад України: закон вимагає чіткого розмежування шкільних ланок, тоді як наявна інфраструктура фізично не розрахована на нові потреби.

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