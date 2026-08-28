Понад 13 тисяч родин першокласників на Львівщині вже подали заявки на отримання одноразової виплати у 5000 гривень. Загалом цьогоріч до перших класів в області підуть понад 19 тисяч дітей.

Грошова допомога у Львівській області продовжує надходити родинам — цього разу йдеться про програму «Пакунок школяра», за якою батьки першокласників можуть отримати 5000 гривень на підготовку дитини до навчального року.

Про це повідомили під час брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, станом на кінець серпня понад 13 тисяч родин в області вже подали заявки на виплату. Водночас загальна кількість першокласників на Львівщині цього року перевищує 19 тисяч — тобто частина батьків ще не скористалася програмою.

Що таке «Пакунок школяра» і хто має право на виплату

«Пакунок школяра» — це державна програма одноразової грошової допомоги у розмірі 5000 гривень для родин, чиї діти у 2026 році вперше пішли до школи. Оформити виплату може один із батьків, усиновлювач або законний представник дитини.

Гроші можна витратити на шкільне приладдя, канцелярію, зошити, книжки, шкільну та спортивну форму, взуття, рюкзак. У 2026 році перелік розширили — тепер кошти дозволено спрямовувати також на оплату освітніх послуг: гуртки, секції або підготовчі курси.

За даними Міністерства соціальної політики, загалом по Україні гроші за програмою вже отримали майже 150 тисяч родин першокласників.

Як подати заявку: два способи

Оформити «Пакунок школяра» можна одним із двох способів.

Через застосунок «Дія». Потрібно зайти в розділ «Допомога від держави», знайти послугу «Пакунок школяра», обрати дитину, яка йде до першого класу, та підтвердити заявку. Для отримання коштів необхідно відкрити спеціальний рахунок «Турбота для дитини» — це робиться прямо в застосунку. Заявку підписують за допомогою Дія.Підпису.

Через сервісний центр Пенсійного фонду України. Якщо немає змоги скористатися «Дією», батьки можуть звернутися до будь-якого відділення ПФУ. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження дитини. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, документи оформлює законний представник — виключно через ПФУ.

Скільки часу є на подання

Загальнонаціональний термін подання заявок — до 1 листопада 2026 року. Однак у Львівській ОВА закликають не відкладати оформлення на останній момент і подати документи якомога раніше — особливо з огляду на те, що навчальний рік стартує вже 1 вересня.

Важливо також переконатися, що картка для виплат активна і не має обмежень. Кошти надходять на спеціальний рахунок, відкритий під час оформлення заявки.

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