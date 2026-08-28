У деяких європейських країнах міграційні служби почали перевіряти військово-облікові документи українців через застосунок Резерв+. Розповідаємо, кого це стосується та як уникнути проблем.

Резерв+ та інші військові застосунки стають дедалі важливішими для українців за кордоном — міграційні служби окремих країн ЄС почали перевіряти електронні військово-облікові документи під час оформлення тимчасового захисту. Як повідомляє видання «Час-Дій», іноземні відомства ретельно перевіряють легальність виїзду українців, і застосунок Резерв+ став зручним способом підтвердити свій статус.

Причини перевірки військових документів у Європі

Європейські міграційні офіцери насамперед прагнуть упевнитися у відсутності порушень правил перетину кордону. Цифровий формат військово-облікового документа з QR-кодом дозволяє швидко довести відсутність військових зобов'язань або підтвердити законне виключення з обліку. Окремі країни Євросоюзу особливо прискіпливо вивчають статус українців, тож наявність оновлених даних у Резерві+ допомагає уникнути непорозумінь.

Механізм тимчасового захисту регулюється спеціальною Директивою ЄС. Вона гарантує українцям легальне проживання, доступ до ринку праці та безкоштовної медицини. Ці правила офіційно діятимуть щонайменше до весни 2028 року. Кожна країна самостійно встановлює правила внутрішньої перевірки документів під час оформлення цього статусу.

Які категорії жінок підлягають військовому обліку

Вимога показувати Резерв+ не є масовою для всіх українок. Російські інформаційні ресурси поширюють неправдиву інформацію про обов'язкове встановлення застосунку всіма жінками від 18 років — це типова частина дезінформаційної кампанії. Насправді військовий облік для жінок в Україні має чіткі законодавчі обмеження.

Обов'язковому обліку підлягають лише три категорії громадянок: жінки з медичною освітою, фармацевти, а також дівчата, які навчаються на медиків чи фармацевтів. Усі інші жінки стають на облік у ТЦК виключно добровільно. Переважна більшість українок не має такого обов'язку, тому може перебувати за кордоном без жодних перешкод.

Як Резерв+ допомагає за кордоном

Застосунок Резерв+ дозволяє згенерувати електронний військово-обліковий документ зі спеціальним QR-кодом. Такий цифровий витяг повністю замінює паперовий військовий квиток і визнається державними органами України. За кордоном наявність електронного документа в телефоні рятує від зайвої бюрократії та знімає багато питань у місцевих міграційних органів — документи на легальне проживання в Євросоюзі оформлюються значно швидше.

Що робити, якщо за кордоном просять показати військові документи

Якщо міграційна служба запитує військово-облікові дані, достатньо відкрити застосунок Резерв+ і показати згенерований електронний документ із QR-кодом. Важливо завчасно оновити свої дані в застосунку — це можна зробити з будь-якої точки світу, маючи доступ до інтернету. Якщо ви не належите до категорій, які підлягають обов'язковому обліку, ваш статус у Резерві+ це підтвердить. У разі виникнення додаткових питань можна звернутися до українського консульства в країні перебування.

Раніше Politeka повідомляла, ЄС змінив правила для українців: кому тепер можуть не продовжити тимчасовий захист.