Напередодні 1 вересня у Чернігівській ОВА розповіли, в якому форматі працюватимуть школи області. Стало відомо також про безоплатне гаряче харчування для учнів і зміни в системі оцінювання.

Відключення світла у Чернігівській області залишаються реальністю, тож школи готуються до нового навчального року комплексно — майже 75% закладів освіти регіону готові працювати очно з 1 вересня. Передбачається, що 224 заклади працюватимуть в очному форматі, близько 60 — у змішаному, а ще 17 — дистанційно.

Про це 26 серпня на брифінгу в медіацентрі Чернігівської ОВА розповів начальник Управління освіти і науки ОДА Юрій Музика, повідомляє сайт 0462.ua. Остаточний формат роботи визначатиме педагогічна рада кожного закладу окремо, враховуючи безпекову ситуацію, повітряні тривоги, думку батьків, органів місцевого самоврядування та рішення Ради оборони області.

«На сьогодні передбачається, що очно працюватимуть 224 заклади, у змішаному форматі — майже 60 і дистанційно — 17: у 20-кілометровій зоні та там, де відсутні укриття», — пояснив Юрій Музика.

Укриття та безоплатне харчування

Загалом 97% закладів загальної середньої освіти Чернігівщини вже забезпечені укриттями. Роботи з облаштування наявних захисних споруд та будівництво нових тривають постійно за підтримки держави й міжнародних донорів.

Із 1 вересня учні всіх класів, які навчатимуться очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. На вересень-листопад Чернігівщина отримала для цього 186,8 мільйона гривень державної субвенції. Також триває модернізація харчоблоків: на три проєкти держава виділила майже 43 мільйони гривень, ще у трьох закладах роботи допомагають реалізовувати донори.

Автобуси та зміни в оцінюванні

Однією з актуальних проблем залишається підвезення учнів. Із 1 вересня близько 23 закладів освіти або повністю припинять існування, або працюватимуть в іншому статусі, тому виникає потреба організувати підвезення дітей до опорних закладів. Цьогоріч держава виділила на шкільні автобуси 45 мільйонів гривень: чотири спеціальні автобуси вже передані громадам, очікується надходження ще десяти звичайних, а загальна потреба становить близько 50 одиниць.

Зміни чекають і на освітній процес. У 5–9 класах спростять систему оцінювання результатів навчання. Крім того, область готується до повноцінного запуску у 2027 році трирічної профільної школи: наразі визначено 34 академічні ліцеї, вісім із яких цьогоріч стали пілотними — десятикласники вже навчатимуться три роки за обраним профілем.

Підготовка до зими

Заклади до осінньо-зимового періоду готують заздалегідь: закуповують генератори, роблять запас пального та підключають альтернативні джерела енергії. Сонячні панелі вже працюють у 45 закладах, сумарна потужність накопичуваної електроенергії перевищує півтори тисячі кіловат.

В області залишається проблема нестачі кадрів, зокрема психологів і соціальних працівників. Батькам майбутніх першокласників також нагадали про президентську програму «Пакунок школяра»: вона передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу та взуття для дитини.

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