Накануне 1 сентября в Черниговской ОВА рассказали, в каком формате будут работать школы области. Стало известно также о бесплатном горячем питании для учеников и изменениях в системе оценивания.

Отключение света в Черниговской области остается реальностью, поэтому школы готовятся к новому учебному году комплексно — почти 75% учебных заведений региона готовы работать очно с 1 сентября. Предполагается, что 224 заведения будут работать в очном формате, около 60 — в смешанном, а еще 17 — дистанционно.

Об этом 26 августа на брифинге в медиацентре Черниговской ОВА рассказал начальник Управления образования и науки ОДА Юрий Музыка, сообщает сайт 0462.ua. Окончательный формат работы будет определять педагогический совет каждого заведения отдельно, учитывая ситуацию с безопасностью, воздушные тревоги, мнение родителей, органов местного самоуправления и решение Совета обороны области.

«На сегодня предполагается, что очно будут работать 224 заведения, в смешанном формате — почти 60 и дистанционно — 17: в 20-километровой зоне и там, где отсутствуют укрытия», — пояснил Юрий Музыка.

Укрытия и бесплатное питание

В целом 97% заведений общего среднего образования Черниговщины уже обеспечены укрытиями. Работы по обустройству имеющихся защитных сооружений и строительству новых продолжаются постоянно при поддержке государства и международных доноров.

С 1 сентября ученики всех классов, которые будут учиться очно или в смешанном формате, будут получать бесплатное горячее питание. На сентябрь-ноябрь Черниговщина получила для этого 186,8 миллиона гривен государственной субвенции. Также продолжается модернизация пищеблоков: на три проекта государство выделило почти 43 миллиона гривен, еще в трех заведениях работы помогают реализовывать доноры.

Автобусы и изменения в оценивании

Одной из актуальных проблем остается подвоз учеников. С 1 сентября около 23 заведений образования либо полностью прекратят существование, либо будут работать в другом статусе, поэтому возникает необходимость организовать подвоз детей в опорные заведения. В этом году государство выделило на школьные автобусы 45 миллионов гривен: четыре специальных автобуса уже переданы громадам, ожидается поступление еще десяти обычных, а общая потребность составляет около 50 единиц.

Изменения ждут и образовательный процесс. В 5–9 классах упростят систему оценивания результатов обучения. Кроме того, область готовится к полноценному запуску в 2027 году трехлетней профильной школы: на сегодня определены 34 академических лицея, восемь из которых в этом году стали пилотными — десятиклассники уже будут учиться три года по выбранному профилю.

Подготовка к зиме

Заведения к осенне-зимнему периоду готовят заранее: закупают генераторы, делают запас топлива и подключают альтернативные источники энергии. Солнечные панели уже работают в 45 заведениях, суммарная мощность накапливаемой электроэнергии превышает полторы тысячи киловатт.

В области остается проблема нехватки кадров, в частности психологов и социальных работников. Родителям будущих первоклассников также напомнили о президентской программе «Пакунок школяра»: она предусматривает единовременную выплату 5 тысяч гривен на приобретение книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви для ребенка.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 26 и 27 августа: названы адреса, где будут долгосрочные обесточивания.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Черниговской области: как изменились цены на базовые товары.