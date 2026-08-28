После вступления в силу постановления Кабмина №981 от 29 июля 2026 года консульства проверяют военно-учетные документы, а мужчин, которых до сих пор нет в реестре «Оберіг», смогут ставить на учет автоматически — без ВЛК.

Воинский учет для украинцев за границей претерпел существенные изменения после того, как 8 августа 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров №981. Новый порядок касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, обращающихся за консульскими услугами, и обязывает их предъявлять военно-учетный документ в электронной форме.

Как сообщает издание Relocate.to со ссылкой на комментарий военного адвоката Романа Лихачева для «Телеграфа», новые правила уже действуют, но полноценный автоматический обмен данными между системами заработает не сразу.

Как консульства будут проверять военно-учетные документы

Для получения любой консульской услуги мужчина должен показать военно-учетный документ в электронном виде — через приложение «Резерв+» или в распечатанном формате. Для военнообязанных, состоящих на учете в СБУ или разведывательных органах, действует отдельный порядок — им нужен бумажный документ.

Консульские работники будут проверять данные через систему «е-Консул», которая будет взаимодействовать с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг». Если автоматическая проверка технически недоступна, документ можно проверить по QR-коду.

Важно не путать две системы: «Резерв+» — это приложение, через которое гражданин видит свои военно-учетные данные, а «Оберіг» — государственный реестр, с которым работают государственные органы.

Что будет, если мужчины нет в реестре «Оберіг»

Одно из самых важных нововведений: если мужчина обращается за консульской услугой, но информации о нем нет в реестре «Оберіг», его поставят на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии. Электронный военно-учетный документ после этого будет формироваться автоматически.

По словам адвоката Романа Лихачева, такая ситуация может возникать, например, с гражданами Украины, которые родились и всю жизнь проживали за границей и ранее физически не становились на воинский учет в Украине.

Впрочем, полноценный автоматический обмен между «е-Консулом» и «Оберегом» заработает не сразу. Технический механизм должен заработать через шесть месяцев после вступления постановления в силу — ориентировочно 8 февраля 2027 года. До этого документы будут проверять, в частности, через QR-код.

Могут ли в консульстве вручить повестку

Автоматическая постановка на воинский учет не означает автоматического вручения повестки. Как объяснил адвокат, если мужчину внесут в «Оберіг» во время оформления консульской услуги, это не означает, что непосредственно в консульстве ему выдадут повестку на ВВК. Территориальные центры комплектования пока не отправляют повестки непосредственно за границу.

Однако здесь возникает другая проблема: украинский адрес остается в государственных реестрах, и человека могут объявить в розыск. Именно поэтому украинцам за границей важно проверить, какие контактные и адресные данные фактически содержатся в военном реестре.

В то же время сама по себе отправка повестки на старый адрес еще не означает, что любой штраф будет законным. В мае 2026 года апелляционный суд отменил штраф в 17 тысяч гривен, поскольку мужчина заблаговременно обновил военно-учетные данные и указал фактическое проживание за границей, а ТЦК все равно отправил повестку по старому украинскому адресу. Суд пришел к выводу, что такую повестку нельзя считать надлежаще направленной.

Какие последствия неуплаченного штрафа

Если человека законно привлекли к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и штраф остался неуплаченным, последствия могут ощущаться даже во время проживания за границей. По схеме, которую описывает адвокат, после неуплаты штрафа дело может попасть в исполнительную службу, а исполнитель — наложить арест на банковские счета человека в Украине.

При этом нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации — не одно и то же. Первое влечет административную ответственность. Уголовная ответственность наступает при других юридических обстоятельствах и требует отдельной квалификации.

Могут ли экстрадировать из-за воинского учета

За административное нарушение правил воинского учета механизма экстрадиции не существует. Как объясняет Роман Лихачев, экстрадиция, депортация и международный розыск регулируются международным правом. Административное нарушение само по себе не создает механизма, по которому украинца можно было бы принудительно вернуть из Германии, Польши, Канады или другого государства.

Иная правовая ситуация возможна в уголовном производстве. Однако даже в таком случае международный розыск и экстрадиция не происходят автоматически лишь из-за факта нахождения военнообязанного за границей. Также не следует путать экстрадицию с депортацией — иностранное государство может иметь собственные основания для прекращения права человека на пребывание, но это регулируется ее законодательством.

Можно ли потерять временную защиту в ЕС из-за воинского учета

Сам по себе украинский военно-учетный статус не означает автоматической потери временной защиты или разрешения на проживание за границей. Однако в 2026 году ситуация стала сложнее для новых заявителей в некоторых странах. Отдельные государства начали учитывать обстоятельства воинской обязанности или законности выезда из Украины при рассмотрении новых заявлений на защиту.

Поэтому важно разграничивать два вопроса: украинский воинский учет и право на проживание или защиту в конкретном иностранном государстве — это разные юридические процедуры.

Что стоит проверить мужчинам за границей уже сейчас

После августовских изменений украинцам в возрасте 18–60 лет, которые живут за границей и планируют обращаться в консульство, в первую очередь стоит проверить свой электронный военно-учетный документ в «Резерв+», актуальность персональных и адресных данных, а также наличие информации о себе в реестре «Оберіг».

Особого внимания требует ситуация, когда человек давно проживает за границей, но в учетных данных до сих пор фигурирует старый украинский адрес. Именно такие расхождения могут привести к тому, что повестка отправляется в Украину, а о ее существовании человек узнает значительно позже — уже со штрафом или арестом счетов.

При этом сам поход в консульство не означает ни мобилизации, ни вручения повестки, ни принудительного возвращения в Украину. Новая система в первую очередь связывает предоставление консульских услуг с проверкой и актуализацией военно-учетных данных.

Ранее Politeka сообщала, воинский учет женщин в Украине: адвокат рассказала, смогут ли они выехать за границу.

Также Politeka сообщала, бронирование от мобилизации в Украине на работе: юрист объяснил, могут ли отказать из-за учета в другом ТЦК.