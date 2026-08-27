Пока часть украинцев оформляет денежную помощь на покупку квартиры, на открытом рынке разворачивается настоящая борьба за жилье: в отдельных областях на одну однокомнатную квартиру в долгосрочной аренде претендуют до 40 желающих одновременно.

Об этом свидетельствует анализ команды OLX Недвижимость — одной из крупнейших платформ для покупки и аренды жилья в Украине. Аналитики сравнили среднее количество откликов на одно объявление о продаже и долгосрочной аренде однокомнатных квартир в регионах. Исследование охватывает данные за июль 2026 года.

Конкуренция среди арендаторов оказалась существенно выше, чем среди покупателей. Если на вторичном рынке максимальный показатель составляет 11,2 отклика на одно объявление, то в долгосрочной аренде — 40,2, то есть почти вчетверо больше.

Где больше всего желающих купить однокомнатную квартиру

Самая высокая конкуренция среди покупателей однокомнатных квартир на вторичном рынке зафиксирована в Кировоградской области — в среднем 11,2 отклика на одно объявление. Почти такой же показатель в Черкасской области — 11,1 отклика.

Далее идут Волынская область с 9,1 отклика, Черновицкая — 8,2 и Житомирская — 6,9. Высокие показатели также в Полтавской (6,2), Львовской (5,9), Николаевской (5,6), Тернопольской (5,2) и Днепропетровской (5,1) областях.

В ряде регионов конкуренция заметно ниже: в Винницкой области — 4,2 отклика, в Запорожской — 4,1, в Черниговской — 4,0. В Закарпатской и Сумской областях — по 3,7, в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой — по 3,4. Самые низкие показатели — в Ровненской области (2,4), а также в Одесской и Ивано-Франковской областях (по 2,1).

Рейтинг долгосрочной аренды: до 40 откликов на квартиру

На рынке долгосрочной аренды однокомнатных квартир лидирует Черкасская область — 40,2 отклика на одно объявление. Следующие — Житомирская и Кировоградская области, где показатель составляет по 38,4 отклика.

Более 30 откликов на одно предложение также фиксируют в Харьковской (30,5) и Черновицкой (30,2) областях. В Полтавской области на одно объявление приходится 29,2 отклика, в Хмельницкой — 28,5.

Достаточно высокой конкуренция остается и в других регионах: на Волыни показатель составляет 25 откликов на одно объявление, в Днепропетровской области — 24,8, Николаевской — 24,7, Тернопольской — 24,4, Ивано-Франковской — 24,1, а в Закарпатье — 23,6.

Во Львовской области на одно объявление приходится 21,5 отклика, в Запорожской — 19,7, Ровненской — 19,3, Черниговской — 18,9, Винницкой — 18,1, Сумской — 18,0, а в Херсонской — 17,7.

Где спрос самый высокий и в покупке, и в аренде

Несмотря на существенную разницу между активностью покупателей и арендаторов, в двух рейтингах есть общие лидеры. Кировоградская и Черкасская области входят в тройку регионов с наибольшим количеством откликов и при покупке, и при аренде однокомнатной квартиры. Высокую конкуренцию в обоих сегментах демонстрируют также Житомирская и Черновицкая области.

«География спроса» на покупку и аренду не всегда совпадает. Показательный пример — Харьковская область: на объявление о продаже однокомнатной квартиры здесь приходится лишь 3,4 отклика, тогда как на долгосрочную аренду — 30,5, один из самых высоких показателей среди всех проанализированных областей.

«Количество откликов на одно объявление зависит сразу от двух факторов — активности ищущих и объема доступного предложения. Поэтому высокий показатель не всегда означает лишь резкий рост спроса: он может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир. Именно поэтому среди регионов с самой высокой конкуренцией видим не только крупнейшие рынки недвижимости», — комментирует Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

Что это значит для тех, кто ищет квартиру

Более низкая активность покупателей в некоторых регионах может быть связана с относительно высокими ценами на жилье, особенностями спроса в конкретном регионе, а для отдельных областей — также с ситуацией безопасности. Практический вывод прост: большое количество откликов на одно объявление означает, что на квартиру быстро найдутся другие претенденты, поэтому с решением об аренде или покупке лучше не медлить.

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