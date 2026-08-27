С 1 сентября 2026 года цена на газ для бытовых потребителей останется без изменений. Правительство не принимало решений о повышении, поэтому тарифы для населения сохраняются на текущем уровне.

Субсидия на газ в Украине остается важной поддержкой для миллионов семей, а сам тариф на голубое топливо с 1 сентября не изменится — об этом сообщили в компании «Нафтогаз Украины». Никаких решений о повышении стоимости газа для населения правительство не принимало.

Каким будет тариф на газ в сентябре

Для клиентов «Нафтогаза» — а это более 98% украинских домохозяйств, свыше 12 миллионов семей — цена остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Этот фиксированный тариф действует с 1 мая 2026 года и сохранится до 30 апреля 2027 года.

Действующих потребителей компания перевела на этот тариф автоматически — дополнительных заявлений или обращений не требуется. Новые клиенты могут выбрать его при подключении к газоснабжению.

Сколько стоит газ у других поставщиков

В целом годовые предложения украинских поставщиков для населения варьируются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Таким образом, тариф «Нафтогаза» остается самым низким на рынке. Большинство семей даже не задумываются о смене поставщика, поскольку государственная компания обеспечивает газом практически всю страну.

Как проверить свой тариф и сменить поставщика

Узнать, какой именно тариф действует для вашего домохозяйства, можно в личном кабинете на сайте вашего поставщика или в платежке за газ. Если вы хотите перейти на обслуживание в «Нафтогаз», необходимо подать заявку через сайт компании или обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов.

Для перехода понадобятся: паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности на жилье и последняя платежка от предыдущего поставщика. Процесс занимает до трех недель.

Напомним, что кроме стоимости самого газа, в платежке также учитывается плата за доставку (распределение) голубого топлива — этот тариф устанавливается отдельно для каждого региона и не зависит от поставщика.

Ранее Politeka сообщала, субсидия на газ в Украине: в ПФУ рассказали, кто должен подать заявление и в какое число.