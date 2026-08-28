Рецепт идеального бисквита мы уже публиковали — а безе готовится совсем по-другому, и в этом случае из него делают не коржи, а миловидные грибочки для украшения тортов.
Безе-грибочки — это классический десерт из взбитых белков и сахара, который запекают до хрустящей корочки, а затем собирают в форме маленьких грибочков. Главное преимущество — не нужна идеальная форма: грибочки в природе все разные, поэтому любые неровности только добавляют реалистичности.
Ингредиенты для безе
- яичные белки — 2 шт. (комнатной температуры)
- сахар — примерно 100 г (1/2 стакана)
- соль — щепотка (примерно 0,5 г)
- винный камень (кремор тартар) — щепотка (примерно 0,5 г)
- черный или полусладкий шоколад — примерно 45 г, растопленный
- какао-порошок — для присыпки, по вкусу
Понадобятся также большой противень, пергамент для выпечки (не восковая бумага) и кондитерский мешок с круглой насадкой.
Как приготовить безе: шаг за шагом
Разогрейте духовку до примерно 95°C и застелите большой противень пергаментом.
В чашу миксера положите белки, сахар, соль и винный камень. Взбивайте на высокой скорости около 7 минут, пока масса не станет глянцевой и не появятся устойчивые пики — холодные белки взбиваются дольше.
Переложите безе в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживайте на пергамент шапочки грибочков диаметром основания около 3-4 см, слегка покручивая насадку в сторону, чтобы верх получился ровным. Отдельно отсаживайте более тонкие и высокие ножки диаметром основания около 2 см с острым кончиком. Легкий изгиб ножек добавляет естественности, главное — не перегнуть, иначе грибочки упадут.
Выпекайте безе при температуре примерно 95°C 1 час 30 минут, пока грибочки не начнут легко отходить от пергамента. Достаньте из духовки, осторожно снимите пергамент с противня и дайте безе полностью остыть при комнатной температуре. Сразу после выпечки они хрустящие снаружи и немного тянущиеся внутри, но твердеют во время остывания.
Когда безе полностью остыло, легко присыпьте шапочки и ножки какао-порошком, а пальцами слегка размажьте порошок, чтобы грибочки выглядели более естественно. В центре каждой шапочки прокрутите кончик ножа, чтобы получить небольшое отверстие под ножку.
Растопите шоколад, переложите в пакет с отрезанным уголком и выдавите немного шоколада в отверстие каждой шапочки. Вставьте ножку в отверстие и оставьте грибочки перевернутыми, пока шоколад не застынет и не соединит обе части.
Храните готовые безе-грибочки в плотно закрытой емкости при комнатной температуре несколько дней — холодильник для них не подходит, потому что влажность размягчает сахарную корочку. Такие фигурки лучше всего добавлять на торт непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими и дольше держали форму.
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