Брауні з чізкейком — це десерт, що поєднує вологий шоколадний брауні та легку сирну начинку з ледь відчутною кислинкою, а замісити основу можна буквально за п'ять хвилин.

Морквяний торт ми вже публікували — а брауні з чізкейком готується зовсім інакше і не потребує духовки для крему, лише для самого коржа.

Брауні — це класичний американський десерт: щільний, вологий шоколадний коржик з насиченим смаком какао. У цьому варіанті брауні доповнюють шаром чізкейку — вершкового сирного крему, який виливають зверху й змішують у брауні красивими розводами. Виходить два десерти в одному: шоколадна щільність брауні та легка кислинка чізкейку. Головна перевага рецепту — швидкість: тісто для брауні та начинка для чізкейку готуються буквально за кілька хвилин, а решту роботи робить духовка.

Інгредієнти для брауні з чізкейком

Для брауні:

молочний шоколад (у крапельках або подрібнений) — 350 г (не замінюйте на чорний шоколад)

вершки — 240 мл (гарячі, майже кип'ячені)

яйце — 1 шт.

ванільний екстракт — 5 мл (1 ч. л.)

пшеничне борошно — приблизно 40 г

розпушувач — щіпка (приблизно 1 г)

Для чізкейку:

сирний крем (creamcheese) — приблизно 115 г

яєчний жовток — 1 шт.

ванільний екстракт — 5-10 мл

цукор — 2 ст. л. (приблизно 25 г)

вершки — 2 ст. л. (приблизно 30 мл)

Додатково: чорний шоколад (крапельки або подрібнений) — приблизно 45 г для присипання зверху.

Як приготувати брауні з чізкейком: покроково

Гарячі вершки (240 мл, майже кипляче) вилийте на молочний шоколад і дайте постояти 1-2 хвилини, після чого перемішайте віночком до однорідності.

Додайте яйце та ванільний екстракт, ще раз перемішайте до гладкої маси. Потім всипте борошно й розпушувач, перемішайте лише до з'єднання інгредієнтів — тісто для брауні готове, відкладіть його.

Для чізкейку з'єднайте яєчний жовток, сирний крем, ванільний екстракт та цукор, перемішайте до однорідності. Додайте вершки і ще раз добре перемішайте.

Перекладіть начинку для чізкейку в пакет із застібкою, зріжте кутик. Тісто для брауні вилийте в змащену форму приблизно 20х20 см. Видавіть начинку для чізкейку зигзагами по всій поверхні брауні, а потім ножем або вилкою проведіть перпендикулярні лінії, щоб отримати мармуровий візерунок.

Присипте зверху подрібненим чорним шоколадом. Випікайте брауні з чізкейком у розігрітій до 175°C духовці приблизно 30-35 хвилин, повернувши форму на половині часу для рівномірного пропікання.

Готовий брауні з чізкейком дістаньте з духовки та дайте охолонути до кімнатної температури, перш ніж різати на порції — так шар чізкейку стабілізується і зрізи будуть чистими.

Наріжте брауні з чізкейком на 9-16 квадратних порцій, залежно від бажаного розміру. Десерт добре зберігається у щільно закритому контейнері, а також підходить для заморожування — до двох тижнів, якщо шматочки добре обгорнути.

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