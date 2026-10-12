З 15 гривень у 2017 році до понад 46 гривень у 2026-му: середня вартість еспресо в Україні зросла більш ніж утричі. Як змінювалися ціни на каву по регіонах і де найдорожчий напій.

Подорожчання бакалії в Україні торкнулося й улюбленого напою українців — кава за десять років здорожчала більш ніж утричі. Як підрахував портал «Слово і діло», середня вартість еспресо зросла з 15 гривень наприкінці 2017 року до понад 46 гривень у вересні 2026-го.

Причина — не лише інфляція гривні, а й світове здорожчання кавових зерен. Індекс еспресо для порталу Opendatabot готує компанія Poster POS, яка збирає дані через власну програму обліку для закладів.

Як дорожчала кава в Україні рік за роком

До повномасштабного вторгнення ціна зростала повільно — на 1-2 гривні на рік. Якщо наприкінці 2017-го еспресо коштував 15 гривень, то у 2021 році — вже 21 гривню.

У 2022 році чашка кави подорожчала одразу на 19% — до 25 гривень наприкінці року. Далі щороку вартість еспресо додавала по 5-6 гривень: наприкінці 2023-го — 29 гривень, 2024-го — 35, а торік у грудні ціна піднялася до 41 гривні.

Кава у світі здорожчала менше

Світові ціни на каву в зернах за той самий період зросли менш відчутно. Кілограм немеленої арабіки у 2017 році коштував 3,32 долара США, а у 2026-му — 7,35 долара. Робуста подорожчала з 2,23 долара за кілограм у 2017 році до 3,89 долара у 2026-му.

Тобто у світі кава за 2017-2026 роки подорожчала у 1,5-2,5 раза, тоді як середня вартість еспресо в Україні зросла аж утричі.

Де в Україні найдорожча і найдешевша кава

Станом на вересень 2026 року найдорожча кава у Львівській та Одеській областях — 52 гривні за чашку еспресо. Капучіно там коштує понад 70 гривень, лате — понад 80, а флет-вайт — понад 100 гривень.

Далі йде Волинська область — 48 гривень, Дніпропетровська й Донецька — по 47. На Закарпатті та Миколаївщині — по 45 гривень, на Івано-Франківщині — 44.

У Києві еспресо коштує 43 гривні — дешевше, ніж в областей-рекордсменок, через вищу конкуренцію. Найдешевша кава у Запорізькій та Кіровоградській областях — по 35 гривень.

Чому кава дорожчає

Один із чинників здорожчання у 2026 році — російські удари по продуктових складах і підприємствах. Зокрема, 23 серпня два безпілотники вдарили по заводу Mondelez на Сумщині, де розташовані потужності марок Jacobs і Carte Noire.

Подорожчання кави також призводить до почастішання підробок відомих брендів.

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