С 15 гривен в 2017 году до более чем 46 гривен в 2026-м: средняя стоимость эспрессо в Украине выросла более чем втрое. Как менялись цены на кофе по регионам и где напиток самый дорогой.

Удорожание бакалеи в Украине затронуло и любимый напиток украинцев — кофе за деять лет подорожал более чем втрое. Как подсчитал портал «Слово і діло», средняя стоимость эспрессо выросла с 14 гривен в конце 2017 года до более чем 46 гривень в сентябре 2026-го.

Причина — не только инфляция гривны, но и мировое удорожание кофейных зерен. Индекс эспрессо для портала Opendatabot готовит компания Poster POS, которая собирает данные через свою программу учета.

Как дорожал кофе в Украине год за годом

До полномастабного вторжения цена рощи медленно — на 1-2 гривны в год. Если в конце 2017 года эспрессо стоил 15 гривень, то в 2021 году — уже 21 гривню.

В 2022 году чашка кофе подорожала на 19% — до 25 гривень в конце года. Далее ежегодно стоимость эспрессо добавляла по 5-6 гривень: в конце 2023-го — 29, 2024-го — 35, а в декабре 2025 года — 41.

Кофе в мире подорожал меньше

Мировые цены на кофе в зернах за тот же период выросли меньше. Килограмм арабики в 2017 году стоил 3,32 доллара, в 2026-м — 7,35. Робуста подорожала с 2,23 до 3,89 доллара.

То есть в мире кофе подорожал в 1,5-2,5 раза, а средняя стоимость эспрессо в Украине выросли втрое.

Где в Украине самый дорогой и дешевый кофе

На сентябрь 2026 года дороже всего во Львовской и Одесской областях — 52 гривни за эспрессо. Капучино — более 70, латте — более 80, флэт-уайт — более 100 гривень.

Далее — Волынская область 48 гривень, Днепропетровская и Донецкая — по 47. На Закарпатье и Николаевщине — 45, на Ивано-Франковщине — 44.

В Киеве эспрессо стоит 43 гривни. Дешевле всего в Запорожской и Кировоградской областях — по 35 гривень.

Почему кофе дорожает

Один из факторов — удары РФ по продуктовым складам. 23 августа два беспилотника ударили по заводу Mondelez на Сумщине, где размещены мощности марок Jacobs и Carte Noire.

Удорожание кофе приводит к росту подделок известных брендов.

Ранее Politeka сообщала, логистика зерна в Украине подорожала до $100 за тонну.

Также рoliteka сообщала, подорожали продукты в Сумской области.