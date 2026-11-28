Метеоролог Наталка Диденко объяснила, как антициклон Manuel изменит погоду в Украине в ближайшие дни и когда морозы усилятся.

Погода в Украине в ближайшие дни заметно изменится - осадков станет меньше, а температура воздуха в большинстве областей опустится до «минусов». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, в Украину со скандинавских краев постепенно перемещается антициклон по имени Manuel. Из-за этого облачности и осадков в ближайшее время станет меньше, а атмосферное давление будет расти. При этом «минусов» в прогнозе прибавится.

Первые морозы: чего ждать в ближайшие дни

В субботу, 28 ноября, осадки ожидаются только на юго-западе и крайнем юге Украины. Остальная территория подпадет под влияние антициклона, поэтому будет преимущественно сухо, местами даже с солнечными прояснениями.

Из-за противостояния антициклона и южной циклоничности на юге и западе усилится восточный ветер. Температура воздуха ночью составит около -2...-7°, днем - примерно -1...-5°. На юге и в Закарпатье будет на пару градусов теплее.

В воскресенье, 29 ноября, антициклон подойдет еще ближе к Украине, поэтому осадков по всей территории практически не будет, а температура останется легко или умеренно морозной.

Прогноз для Киева

В столице, по данным Диденко, сухая погода будет преобладать и в субботу, и в воскресенье, местами даже с солнечными прояснениями. Ночью мороз до -3...-5°, днем ожидается около -1...-3°.

Синоптик предупредила жителей и гостей столицы о гололедице: «Скользко». Поэтому на дорогах и тротуарах стоит быть осторожными.

Надолго ли задержатся морозы

В конце Наталка Диденко сообщила, что в течение первой половины следующей недели морозы в Украине усилятся. А вот вторая половина недели принесет ослабление холода.

То есть пик холодов приходится на начало следующей недели, после чего температура постепенно начнет подниматься.

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