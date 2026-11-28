Метеорологиня Наталка Діденко пояснила, як антициклон Manuel змінить погоду в Україні найближчими днями та коли морози посиляться.

Погода в Україні найближчими днями відчутно зміниться - опадів поменшає, а температура повітря в більшості областей опуститься до «мінусів». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію метеорологині й синоптикині Наталки Діденко у Facebook.

За її словами, до України зі скандинавських країв поступово переміщується антициклон на ім'я Manuel. Через це хмарності й опадів найближчим часом стане менше, а атмосферний тиск зростатиме. При цьому «мінусів» у прогнозі більшатиме.

Перші морози: що чекає найближчими днями

У суботу, 28 листопада, опади очікуються лише на південному заході та крайньому півдні України. Решта території підпаде під дію антициклону, тому буде переважно сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями.

Через протистояння антициклону та південної циклонічності на півдні й заході посилиться східний вітер. Температура повітря вночі становитиме близько -2...-7°, вдень - приблизно -1...-5°. На півдні та на Закарпатті буде на пару градусів тепліше.

У неділю, 29 листопада, антициклон підійде ще ближче до України, тож опадів по всій території практично не буде, а температура лишатиметься легко чи помірно морозною.

Прогноз для Києва

У столиці, за даними Діденко, суха погода переважатиме і в суботу, і в неділю, місцями навіть із сонячними проясненнями. Вночі морозитиме до -3...-5°, вдень очікується близько -1...-3°.

Синоптикиня попередила мешканців і гостей столиці про ожеледицю: «Слизько». Тож на дорогах і тротуарах варто бути обережними.

Чи надовго затримаються морози

Насамкінець Наталка Діденко повідомила, що впродовж першої половини наступного тижня морози в Україні посиляться. А ось друга половина тижня принесе послаблення холоду.

Тобто пік холодів припадає на початок наступного тижня, після чого температура поступово почне підніматися.

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