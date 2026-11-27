З 24 листопада в Україні діють нові правила бронювання працівників. Кабмін змінив порядок розрахунку квот і посилив податкові перевірки підприємств зі статусом критичності.

Бронювання в Україні змінилося з 24 листопада. Кабінет Міністрів оновив правила розрахунку квот і посилив податкові перевірки підприємств, які мають статус критично важливих.

Зміни до постанови № 1452 дали бізнесу перехідний період до 20 грудня 2026 року. За цей час роботодавці мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових вимог.

Хто може втратити статус критичності

Відстрочку не збережуть працівники компаній, чиї рішення про критичність органи влади вже скасували. Йдеться про випадки, коли галузевий або регіональний критерій повністю виключили.

Якщо строк дії наказу про критичність закінчився в період з 27 жовтня по 24 листопада 2026 року або закінчується до 20 грудня, його дію автоматично продовжили. Це дає підприємствам час на адаптацію.

Квота 95%: що змінилося в розрахунку

Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів ліміт бронювання лишився на рівні 95% військовозобов'язаних. Але змінилася база, від якої рахують цю частку.

Раніше норматив прив'язували до показників у погодженнях Міноборони або Міненерго. Тепер 95% розраховують виключно з фактичної чисельності військовозобов'язаних у штаті підприємства.

Якщо компанія перевищує ліміт, керівники мають анулювати зайві броні до 20 грудня. Для підприємств, яким статус критичності присвоїв безпосередньо Кабмін, кількість військовозобов'язаних тепер визначає саме підприємство.

Податкові перевірки

Держава посилює контроль за сплатою податків серед претендентів на бронювання. Координаційний центр аналізуватиме звернення від Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо можливого систематичного ухилення від сплати податків.

Сама наявність такого звернення ще не означає автоматичного скасування критичного статусу. Але інформація про податкові порушення може стати предметом розгляду Координаційного центру.

Що робити роботодавцям

Роботодавцям варто перевірити узгодження галузевих критеріїв, дійсність рішень про критичність і перерахувати штатні ліміти за оновленою формулою. Зайві відстрочки можна відкликати через портал «Дія».

Координаційний центр також дозволив підтверджувати узгодження критеріїв не лише повними протоколами, а й завіреними виписками з них. Це має пришвидшити обмін документами між міністерствами та роботодавцями.

Раніше Politeka повідомляла, як підтвердити критичність підприємства за оновленими правилами.

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