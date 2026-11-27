Із 1 січня 2027 року зростуть щомісячні виплати на дітей з інвалідністю. У Мінсоцполітики назвали нові суми: 8 000, 12 000 або 16 000 гривень залежно від потреби дитини в догляді.

Виплати дітям з інвалідністю в Україні змінюються з 1 січня 2027 року: щомісячну допомогу на дітей з інвалідністю суттєво збільшать.

У Міністерстві соціальної політики назвали нові суми. За розрахунком уряду, родини отримуватимуть 8 000, 12 000 або 16 000 гривень на місяць - залежно від того, якого догляду потребує дитина.

Ідеться про три можливі розміри щомісячної виплати. Яку саме суму отримає конкретна сім'я, визначатимуть індивідуально, з огляду на стан здоров'я дитини та потребу в постійному сторонньому догляді.

Раніше ці виплати були помітно меншими й прив'язувалися до прожиткового мінімуму. Тепер уряд уперше запроваджує окремі, вищі рівні підтримки для родин, які виховують дитину з інвалідністю. Про нові суми, за даними PaySpace Magazine, розповіли в Мінсоцполітики.

Родинам, які вже отримують таку допомогу, виплати мають перерахувати автоматично з початку року. Точніше про умови й порядок переходу на нові розміри варто уточнити у своєму органі соціального захисту населення.

Як оформити чи уточнити виплату

Звернутися можна до органу соціального захисту населення за місцем проживання або через найближчий ЦНАП. Для оформлення зазвичай потрібні:

заява одного з батьків або особи, яка доглядає за дитиною;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

свідоцтво про народження дитини;

висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про встановлення дитині інвалідності.

Точні суми, дату переходу на нові розміри й повний перелік документів рекомендують уточнювати в місцевому органі соцзахисту, адже саме він веде справу конкретної родини.

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