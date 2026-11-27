Опалювальний сезон збільшив витрати на газ. Зменшити суму в платіжці реально без вкладень - перейти на тариф 7,96 грн за кубометр і змінити прості звички на кухні.

Подорожчання газу в Україні знову нагадує про себе в опалювальний сезон - блакитне паливо йде не лише на готування, а й на обігрів житла. Проте зменшити суму в платіжці можна без жодних вкладень, достатньо переглянути тариф і кілька звичок на кухні.

Як зменшити витрати на газ, розбиралися в Новини.LIVE.

Дешевший тариф: 7,96 грн за кубометр

За даними проєкту «ГазПравда», на українському ринку газ населенню постачають 8 компаній. Вони пропонують як місячні комерційні тарифи, так і вигідніші річні ціни.

Залежно від постачальника місячні пропозиції в листопаді коливаються від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Тим, хто платить більше, радять перейти на річний тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» - 7,96 грн за кубометр.

Ціна гарантовано не зміниться до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2027 року. Це найшвидший спосіб зрізати платіжку, не змінюючи звичок.

Правильний посуд і конфорка

Коли конфорка велика, а дно каструлі чи сковорідки маленьке, частина тепла йде в повітря, а не на нагрівання посуду. Газ при цьому згорає марно.

Тому радять обирати конфорку відповідного розміру і стежити, щоб полум'я не виходило за межі дна посуду.

Кришки й мінімальний вогонь

Каструля з водою закипить швидше, якщо накрити її кришкою, - тепло утримуватиметься всередині. За одне готування економія майже непомітна, але за рік набігають відчутні кубометри.

Після закипання вогонь варто зменшити до мінімуму і так готувати далі. Максимальний вогонь не обов'язково пришвидшує страву, зате точно збільшує витрату газу.

Скороварка для тривалого варіння

Для страв, які треба довго варити, виручить скороварка: завдяки герметичності й підвищеному тиску всередині процес іде швидше. Менше часу на плиті - менше кубометрів у лічильнику.

Головне - дотримуватися інструкції виробника і всіх правил безпеки.

Догляд за плитою рятує гроші

Залишки їжі, нагар і жир поступово забивають отвори пальників, через що полум'я стає нерівномірним. Плита начебто працює, але на закипання того ж чайника йде більше часу і газу.

Достатньо регулярно чистити плиту. А якщо полум'я нестабільне і набуло жовтого відтінку - час викликати майстра.

Що зробити вже сьогодні

Порівняти свій тариф із 7,96 грн та за потреби перейти на «Фіксований» від Нафтогазу. Підбирати конфорку під розмір дна посуду. Накривати каструлі кришками і зменшувати вогонь після закипання. Чистити пальники від нагару й жиру.

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