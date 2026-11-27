Подорожчання газу в Україні знову нагадує про себе в опалювальний сезон - блакитне паливо йде не лише на готування, а й на обігрів житла. Проте зменшити суму в платіжці можна без жодних вкладень, достатньо переглянути тариф і кілька звичок на кухні.
Як зменшити витрати на газ, розбиралися в Новини.LIVE.
Дешевший тариф: 7,96 грн за кубометр
За даними проєкту «ГазПравда», на українському ринку газ населенню постачають 8 компаній. Вони пропонують як місячні комерційні тарифи, так і вигідніші річні ціни.
Залежно від постачальника місячні пропозиції в листопаді коливаються від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Тим, хто платить більше, радять перейти на річний тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» - 7,96 грн за кубометр.
Ціна гарантовано не зміниться до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2027 року. Це найшвидший спосіб зрізати платіжку, не змінюючи звичок.
Правильний посуд і конфорка
Коли конфорка велика, а дно каструлі чи сковорідки маленьке, частина тепла йде в повітря, а не на нагрівання посуду. Газ при цьому згорає марно.
Тому радять обирати конфорку відповідного розміру і стежити, щоб полум'я не виходило за межі дна посуду.
Кришки й мінімальний вогонь
Каструля з водою закипить швидше, якщо накрити її кришкою, - тепло утримуватиметься всередині. За одне готування економія майже непомітна, але за рік набігають відчутні кубометри.
Після закипання вогонь варто зменшити до мінімуму і так готувати далі. Максимальний вогонь не обов'язково пришвидшує страву, зате точно збільшує витрату газу.
Скороварка для тривалого варіння
Для страв, які треба довго варити, виручить скороварка: завдяки герметичності й підвищеному тиску всередині процес іде швидше. Менше часу на плиті - менше кубометрів у лічильнику.
Головне - дотримуватися інструкції виробника і всіх правил безпеки.
Догляд за плитою рятує гроші
Залишки їжі, нагар і жир поступово забивають отвори пальників, через що полум'я стає нерівномірним. Плита начебто працює, але на закипання того ж чайника йде більше часу і газу.
Достатньо регулярно чистити плиту. А якщо полум'я нестабільне і набуло жовтого відтінку - час викликати майстра.
Що зробити вже сьогодні
- Порівняти свій тариф із 7,96 грн та за потреби перейти на «Фіксований» від Нафтогазу.
- Підбирати конфорку під розмір дна посуду.
- Накривати каструлі кришками і зменшувати вогонь після закипання.
- Чистити пальники від нагару й жиру.
Раніше Politeka повідомляла, подорожчання газу в Україні: у Нафтогазі розповіли, скільки коштуватиме кубометр у 2027 році.
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