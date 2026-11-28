З 1 січня 2027 року в Україні зростуть мінімальна зарплата та пенсії, а ФОПам доведеться платити більше податків. Газ і світло натомість не подорожчають.

З 1 січня 2027 року українців чекає перегляд базових фінансових орієнтирів, від яких залежать зарплати, пенсії і податки. Про ці зміни 26 листопада написало видання UkrMedia. Основні цифри закладені в проєкті Державного бюджету на 2027 рік (законопроєкт №16000), який уже пройшов перше читання, а фінальне голосування у Верховній Раді очікується в першій половині грудня.

Зарплати та прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата зросте на 899 гривень - з 8 647 до 9 546 гривень на місяць. Це плюс 10,4%. Погодинна ставка становитиме 57,50 гривні.

Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки збільшиться до 3 819 гривень. Це автоматично потягне за собою оклади працівників бюджетної сфери.

Прожитковий мінімум теж зросте. Загальний показник на одну особу становитиме 3 559 гривень, для працездатних - 3 691 гривня (замість 3 328), для тих, хто втратив працездатність, - 2 878 гривень. Для дітей віком до 6 років - 3 124 гривні, від 6 до 18 років - 3 895 гривень.

Пенсії та вимога 34 років стажу

Мінімальна пенсія за віком зросте на 283 гривні - з 2 595 до 2 878 гривень. Вона прив'язана до нового прожиткового мінімуму для непрацездатних. Пропорційно збільшиться і доплата за кожен рік понаднормового стажу - до 28,78 гривні. Традиційна індексація пенсій запланована на березень 2027 року.

Водночас із 1 січня змінюється поріг стажу для тих, хто досягає пенсійного віку у 2027 році. Щоб вийти на пенсію в 60 років, знадобиться 34 роки стажу (у 2026-му було 33). У 63 роки - за наявності від 24 до 34 років стажу, у 65 років - від 15 до 24 років.

Податки для ФОПів

Оскільки ставки єдиного податку, військового збору і мінімального ЄСВ прив'язані до мінімалки та прожиткового мінімуму, витрати підприємців із початком року зростуть.

ФОП першої групи платитиме єдиний податок до 369,10 гривні на місяць, військовий збір - 954,60, мінімальний ЄСВ - 2 100,12 гривні. Разом - до 3 423,82 гривні навантаження. Річний ліміт доходу - 1 594 182 гривні.

ФОП другої групи: єдиний податок до 1 909,20 гривні, військовий збір - 954,60, ЄСВ - 2 100,12 гривні, разом до 4 963,92 гривні на місяць. Ліміт доходу - 7 961 364 гривні.

Для ФОП третьої групи ставка лишається 5% доходу без ПДВ або 3% з ПДВ, але мінімальний ЄСВ зростає до 2 100,12 гривні на місяць. За рік ліміт доходу - 11 140 182 гривні.

Тарифи на світло і газ

Різкого стрибка цін у комунальних платіжках не буде. Для побутових клієнтів «Нафтогазу» й далі діє фіксована ціна газу 7,96 гривні за кубометр - вона затверджена щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Тариф на електроенергію для населення лишається на рівні 4,32 гривні за кВт-год. Для споживачів з електроопаленням діє пільгова ставка 2,64 гривні до кінця опалювального сезону. Мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану залишається чинним.

Кому не обов'язково мати 34 роки стажу

Вимога щодо стажу фіксується на дату досягнення пенсійного віку. Якщо людині виповнилося 60 років у 2026 році, то навіть при зверненні до ПФУ в січні 2027-го діятиме норма в 33 роки, а не 34.

Остаточні суми для 2027 року зафіксують після ухвалення закону про держбюджет у другому читанні в грудні. Визначальними вони стануть і для перерахунку зарплат у бюджетній сфері, і для пенсійних виплат.

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