Период передачи показаний электросчетчиков стартует с 29 ноября. Те, кто не успеет сообщить данные вовремя, могут получить платежку, рассчитанную по среднему потреблению, а не по фактическому.

С воскресенья, 29 ноября, в Украине стартует период передачи показаний счетчиков электроэнергии. У бытовых потребителей будет лишь пять дней, чтобы сообщить актуальные данные и избежать неточностей в начислениях.

Операторы систем распределения напоминают: передать показания нужно до 3 декабря включительно. Традиционно их принимают за два дня до завершения расчетного месяца и в течение первых трех дней следующего.

Сообщить данные счетчика можно дистанционно, без посещения облэнерго. Для этого доступны личные кабинеты на сайтах операторов, мобильные приложения, официальные чат-боты в Viber и Telegram, а также контакт-центры.

Некоторые операторы принимают показания через SMS. В таком случае нужно придерживаться определенного формата сообщения, обычно указывая номер лицевого счета и текущий показатель.

Если потребитель пропустит установленный срок, объем использованной за ноябрь электроэнергии могут определить по среднесуточному потреблению. Из-за этого сумма в платежке может оказаться как больше, так и меньше фактической.

Перерасчет проведут после получения следующих актуальных показаний, но лишние деньги придется ждать. Все показания, переданные с 29 ноября по 3 декабря, будут зачислены по состоянию на 1 декабря.

Тем, кто пользуется двухзонными электросчетчиками, необходимо отдельно передавать дневные и ночные показания. На дисплее они могут обозначаться кодами «1.8.1» и «1.8.2», «Т1» и «Т2» или другими символами в зависимости от модели прибора.

Правильное указание тарифных зон важно для расчета стоимости электроэнергии: потребление ночью, с 23:00 до 07:00, оплачивается по сниженному тарифу.