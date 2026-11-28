В Черновцах аренда однокомнатной квартиры забирает 120% медианной зарплаты, в Ужгороде - 105%. Аналитики DIM.RIA и robota.ua сравнили цены на жилье, зарплаты и вакансии в десяти более тихих городах Украины за октябрь 2026 года.

Аренда жилья в более тихих городах Украины в октябре 2026 года местами съедала больше, чем люди там зарабатывали. Совместная аналитика DIM.RIA и robota.ua сравнила цены на однокомнатные квартиры, медианные зарплаты и количество вакансий в десяти областных центрах, которые издание «Море Людей» свело в одно исследование.

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры - в Ужгороде: медианная цена достигает 31 500 гривен в месяц. За ним идут Черновцы (27 000 гривен), Ивано-Франковск (25 000), Львов (22 500) и Винница (22 000 гривен).

Где жилье съедает больше, чем зарабатывают

Проблема в том, что высокие цены не всегда подкреплены доходами. В Черновцах аренда «однушки» забирает 120% медианной зарплаты: 27 000 гривен против 22 500 гривен. В Ужгороде показатель 105% - 31 500 гривен аренды против 30 000 гривен зарплаты.

То есть средней месячной зарплаты в этих двух городах не хватает даже на аренду, не говоря о коммуналке и еде.

Спокойнее картина в Ровно: однокомнатная квартира стоит 13 000 гривен при медианной зарплате 24 500 гривен, то есть забирает 53% дохода. В Черкассах жилье в среднем обходится в 16 000 гривен при зарплате 29 500 гривен (54%), в Хмельницком - тоже 16 000 гривен при 24 500 гривнях (65%).

В Луцке аренда составляет 18 000 гривен при зарплате 24 500 гривен (73%), а в Тернополе - 20 500 гривен при 26 500 гривнях (77%).

Что с работой и почему высокая ставка не решает все

Больше всего вакансий среди исследованных городов - во Львове, 6 211 предложений. Далее Винница (2 352), Черкассы (1 858), Черновцы (1 770) и Хмельницкий (1 661). Самый низкий показатель в Ужгороде - всего 776 вакансий.

Медианная зарплата в логистике во Львове составляет 32 500 гривен, в Виннице и Черкассах - по 30 000 гривен. В Ужгороде на производстве и инженерных специальностях платят до 39 100 гривен, но таких вакансий там лишь 155.

Поэтому город с более высокими цифрами на бумаге не всегда удобнее для старта на новом месте, чем город с умеренной оплатой, но большим числом вариантов работы.

Как искать жилье дешевле

Аналитики советуют не зацикливаться только на областных центрах и посмотреть на пригороды или меньшие населенные пункты возле Львова, Тернополя, Винницы или Луцка. Там аренда часто дешевле, но и рынок труда уже, поэтому перед переездом стоит прикинуть дорогу, транспорт или рассчитывать на удаленную работу.

В туристических локациях учитывайте сезонность спроса в сфере обслуживания и гостеприимства. А искать варианты лучше не только через стандартные объявления, но и напрямую у владельцев и в местных сообществах взаимопомощи: там немало историй о хозяевах, которые годами не поднимают плату переселенцам или сдают жилье за символическую сумму.

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