Червона лампа тиску оливи - найнебезпечніший сигнал на панелі приладів, але водії часто сприймають його як дрібницю. Ігнорувати цей індикатор не можна: двигун може вийти з ладу за кілька хвилин.

Двигун може вийти з ладу достроково через звичку, яку багато водіїв навіть не вважають шкідливою: вони ігнорують червону лампу тиску оливи на панелі приладів.

Це не «сервісне нагадування». Коли загоряється червона «маслянка», тиск оливи в системі впав нижче безпечного рівня, і вкладиші, колінвал та турбіна лишаються без належного мастила.

Як нагадує профільне видання expert.in.ua, саме ця звичка є однією з найпоширеніших причин, через які мотор доводиться капіталити або міняти значно раніше за ресурс.

Небезпека ще й у тому, що пошкодження накопичуються дуже швидко. Якщо лампа загорілась у дорозі, а водій вирішив «ще трохи доїхати до сервісу», за короткий час вкладиші можуть почати плавитися, а колінвал - заклинити. Тоді двигун уже не врятує навіть повна заміна оливи.

Що робити, коли загорілась лампа тиску оливи

Перше правило - одразу зупинитися в безпечному місці, заглушити двигун і далі не заводити його, поки не з'ясовано причину. Після цього варто перевірити рівень оливи щупом.

Рівень нижче мінімуму - долийте ту оливу, яку радить виробник автомобіля.

Оливи мало, але вона є - можлива теча або проблеми з масляним насосом.

Рівень у нормі, а лампа все одно горить - найімовірніше, винні датчик тиску або насос.

У двох останніх випадках краще викликати евакуатор, а не їхати своїм ходом. Спроба докотитися до майстерні часто закінчується капітальним ремонтом, який коштує значно дорожче за дрібну поломку, помічену вчасно.

Які ще сигнали не можна ігнорувати

Окрім «маслянки», є й інші індикатори, які не радять лишати без уваги. Червона зона датчика температури означає перегрів: якщо їхати далі, може «повести» головку блока циліндрів.

Блимаюча лампа «check engine» сигналізує про пропуски запалювання, які швидко виводять з ладу каталізатор. А раптовий стук чи вібрація в роботі мотора - привід перевірити його без зволікань.

Найдорожче обходиться саме вичікування «до завтра». Будь-який із цих сигналів дешевше усунути одразу, ніж відновлювати двигун після того, як він попрацював без оливи чи з перегрівом.