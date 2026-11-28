Переселенці, які винаймають житло за усною домовленістю, не отримають державну субсидію на оренду. Для призначення виплати потрібна спільна заява та підписаний договір оренди.

Субсидію на оренду житла переселенцям не призначать без письмового договору з власником квартири. Навіть якщо ви щомісяця справно переказуєте гроші за квартиру, за усною домовленістю виплату оформити не вдасться.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України. За постановою Кабміну №1225, і ВПО, і власник житла мають спільно подати заяву та підписаний договір оренди, щоб субсидію призначили.

Хто має право: переселенці, чиї витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу домогосподарства, та які відповідають іншим умовам програми. Субсидію призначають на 6 місяців, потім її можуть автоматично продовжити.

Скільки дадуть: фіксованої суми немає. Розмір виплати рахують окремо для кожної сім'ї, залежно від доходів, кількості членів родини та вартості оренди житла в регіоні.

Що робити, якщо власник не хоче підписувати договір

Щоб заохотити орендодавців працювати офіційно, держава компенсує їм частину податків та військового збору. ВПО й власнику не обов'язково брати зразок договору з Пенсійного фонду, можна укласти власний.

Якщо орендодавець усе одно відмовляється підписувати, субсидію на оренду цієї квартири переселенець не отримає. Натомість можна оформити субсидію на житлово-комунальні послуги без договору оренди, на підставі довідки переселенця та за відповідності критеріям.

Як оформити субсидію на оренду

Документи разом із підписаним договором подають:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

у ЦНАПі;

онлайн через вебпортал ПФУ.

Головна умова одна: без підписаного з обох сторін договору оренди гроші на оплату житла не призначать.

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