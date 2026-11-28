Субсидію на оренду житла переселенцям не призначать без письмового договору з власником квартири. Навіть якщо ви щомісяця справно переказуєте гроші за квартиру, за усною домовленістю виплату оформити не вдасться.
Про це нагадали в Пенсійному фонді України. За постановою Кабміну №1225, і ВПО, і власник житла мають спільно подати заяву та підписаний договір оренди, щоб субсидію призначили.
Хто має право: переселенці, чиї витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу домогосподарства, та які відповідають іншим умовам програми. Субсидію призначають на 6 місяців, потім її можуть автоматично продовжити.
Скільки дадуть: фіксованої суми немає. Розмір виплати рахують окремо для кожної сім'ї, залежно від доходів, кількості членів родини та вартості оренди житла в регіоні.
Що робити, якщо власник не хоче підписувати договір
Щоб заохотити орендодавців працювати офіційно, держава компенсує їм частину податків та військового збору. ВПО й власнику не обов'язково брати зразок договору з Пенсійного фонду, можна укласти власний.
Якщо орендодавець усе одно відмовляється підписувати, субсидію на оренду цієї квартири переселенець не отримає. Натомість можна оформити субсидію на житлово-комунальні послуги без договору оренди, на підставі довідки переселенця та за відповідності критеріям.
Як оформити субсидію на оренду
Документи разом із підписаним договором подають:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- у ЦНАПі;
- онлайн через вебпортал ПФУ.
Головна умова одна: без підписаного з обох сторін договору оренди гроші на оплату житла не призначать.
Раніше Politeka повідомляла, хто та як може оформити субсидію на оренду житла для ВПО.
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