Соняшникова олія в Україні може здорожчати у півтора-два рази вже наступного року. Економіст Олексій Кущ пояснив, чому і до якої ціни може дійти стандартна пляшка.

Подорожчання продуктів в Україні може прискоритися вже наступного року. Соняшникова олія здатна здорожчати у півтора-два рази, і цей прогноз варто врахувати тим, хто планує сімейний бюджет.

Про можливий стрибок цін в ефірі «Новини.LIVE» розповів економіст Олексій Кущ. Його слова переказує ТСН. У найгіршому разі стандартна пляшка олії наступного року коштуватиме 130-170 гривень.

Цю суму експерт назвав без урахування бренду, націнок конкретних магазинів і можливих знижок. Тобто в реальних супермаркетах цінник може виявитися ще вищим, ніж у «чистому» розрахунку.

Скільки олія коштує зараз

Наприкінці листопада 2026 року дефіциту соняшникової олії в Україні немає, експорт іде у звичному режимі. Зараз пляшка рафінованої олії об'ємом 850-870 мілілітрів у середньому коштує 75-85 гривень.

По акції її можна придбати ще дешевше: від 56-58 гривень за пляшку. Якщо прогноз економіста здійсниться, різниця з нинішнім цінником буде відчутною для кожної кухні.

Чому олія може здорожчати

Олексій Кущ пояснює, що причина у складній ситуації для фермерів. Через війну, проблеми з логістикою, дороге пальне, добрива й енергоносії вирощувати соняшник стає невигідно.

Тому аграрії переходять на інші культури, які потребують менше витрат. За прогнозом економіста, до половини полів можуть узагалі залишитися незасіяними.

Якщо так станеться, українським заводам бракуватиме сировини для виробництва олії. Саме це, за словами Куща, і призведе до різкого стрибка цін у магазинах у 2027 році.

Чи варто скуповувати олію про запас

Скуповувати олію про запас через страх здорожчання не радять. Олії з урожаю 2026 року вистачить щонайменше до осені 2027-го, тому найближчими місяцями ціни різко не зростуть.

До того ж продукт має обмежений термін придатності. У темному прохолодному місці закрита рафінована олія зберігається 12-18 місяців, а нерафінована - лише 4-6 місяців.

Тож великі запаси можуть зіпсуватися ще до того, як цінники справді піднімуться. Водночас у жовтні річна інфляція в Україні зросла до 11%, а Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%.

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